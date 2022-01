El Villarreal queda eliminado de la Copa del Rey tras perder contra el Sporting

El Sporting de Gijón dio la sorpresa y eliminó de la Copa del Rey al Villarreal, un equipo de Liga de Campeones, que se adelantó en el marcador pero sucumbió ante un rival combativo y que mostró su mejor versión de la temporada (2-1).



El entrenador del Sporting, David Gallego, ya había advertido de que iba a hacer una alineación pensando en el partido de liga del domingo ante el Málaga, pero repitió cinco jugadores en el once inicial -Mariño, Borja López, Pedro Díaz, Gaspar Campos y Nacho Méndez- respecto al equipo que empató ante el Lugo.



Por su parte, Unay Emery, cuya plantilla le permite hacer múltiples combinaciones, mantuvo a cuatro de los jugadores que golearon al Levante, Rulli, Albiol, Pau Torres y Moi Gómez.



Los rojiblancos salieron sin presión, ya que el vigente campeón de la Liga Europa era claro favorito, y, sin nervios, desplegaron un juego que recordó en muchos momentos al que ofrecieron en el primer tramo de la liga.



El Sporting gozó de una inmejorable ocasión para adelantarse en el marcador en una volea a bocajarro del lateral Bogdan que salió alta, acción que pareció revitalizar a los visitantes, que, desde ese momento, se hicieron con el control del balón pero sin crear peligro.

Un disparo de Trigueros primero y otro de Capoue, bien detenidos por Mariño, fueron los dos únicos intentos ofensivos del Villarreal en el primer tiempo.

Emery no veía clara la eliminatoria y en el descanso decidió la entrada de Gerard Moreno.

En el primer ataque de su equipo, tras un saque de córner que despejó la defensa local, el balón llegó a Moi Gómez, que volvió a centrar, Christian Rivera tocó con la cabeza y el esférico llegó de nuevo al área, donde Albiol remató solo lejos del alcance de Mariño.



El Sporting no se vino abajo y siguió jugando sin presión hasta que en una de sus llegadas encontró premio al buen encuentro que estaba realizando.



El Villarreal se entretuvo en la salida del balón y Rulli lo sacó de manera defectuosa cuando se encontraba fuera de su portería, un error que Djurdjevic aprovechó para igualar la eliminatoria (m.66).



La siguiente ocasión clara también fue local. Aitor García disparó alto cuando estaba en una excelente posición para marcar mientras los minutos pasaban y el Villarreal no era capaz de hacer valer la superioridad de su plantilla.



La fe del Sporting volvió a tener premio en el minuto 87, cuando Aitor García vio desmarcado a Bogdan, que entró en el área y lanzó un potente chut cruzado que sorprendió a Rulli en medio del delirio de la afición del equipo asturiano.



- Ficha técnica:



2 - Sporting: Mariño, Bogdan, Babin (Berrocal m.45), Borja López, Kravets (Pablo García m.45), Christian Rivera, Pedro Díaz (Fran Villalba m.45), Puma Rodríguez (Aitor García m.78), Nacho Méndez, Gaspar Campos y Berto (Djurdjevic m.61)



1 - Villarreal: Rulli, Mario Gaspar, Albiol (Foyth m.67), Pau, Pedraza (Estupiñán m. 88), Alberto Moreno, Trigueros (Parejo m.67), Capoue (Iborra m.88), Moi Gómez, Jackson, y Dani Raba (Gerard Moreno m.45)



Goles: 0-1, m.47: Albiol. 1-1, m.66: Djurdjevic. 2-1, m.87: Bogdan.



Árbitro: Muñiz Ruíz. Mostró tarjeta amarilla a David Gallego (m.68).



Incidencias: partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en El Molinón ante 12.400 espectadores. EFE