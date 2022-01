Inés Rey, sobre la renovación en el PSOE coruñés: "No me voy a poner de perfil"

Inés Rey "no se pondrá de perfil" en la próxima renovación de la Agrupación Socialista Coruñesa. A la falta del anuncio oficial tras la celebración en febrero del Congreso provincial, la alcaldesa de A Coruña reitera que no rehúye ser candidata a la Secretaría General del PSOE local. Rey, primera invitada del nuevo año en el programa " A Coruña opina" de Radio Coruña SER, ha declarado que nunca se ha puesto de perfil como militante socialista y que ahora tampoco lo va a hacer. Ha recordado que ya ha concurrido a otras primarias junto a otros dos compañeros -en referencia al proceso en el que Pedro Sánchez se presentó a la reelección a la Secretaría General y en el que Rey apoyó a Susana Díaz-. Sin decirlo explícitamente "porque este momento es el de las primarias al partido a nivel provincial", sí ha reiterado que no rehúye esa responsabilidad al ser preguntada si será candidata a dirigir el socialismo coruñés.

La actual secretaria general de la Agrupación Socialista Coruñesa es Eva Martínez-Acón, a quien Inés Rey cesó en noviembre de 2020 como concejala de Empleo.

En las primarias a nivel provincial, apoya directamente a su homólogo de Pontedeume, Bernardo Fernández como candidato a la Secretaría general del PSOE provincial, frente a Noa Díaz, afín a Caballero. En opinión de Rey, Fernández representa el PSdeG que lidera Valentín González Formoso y su proyecto "de país, con una oposición útil y un partido con vocación municipalista". El también portavoz de los socialistas en la Diputación, que preside González Formoso, es a su juicio, el mejor candidato para presidir la dirección del PSOE provincial.

Para la primera edil de A Coruña, la permanencia de Gonzalo Caballero, como portavoz del grupo parlamentario del PSdG es una "cuestión transitoria". Los tiempos los marca la dirección gallega que, dice, tomará una decisión al respecto al inicio del nuevo curso.