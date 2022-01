Raúl García, sobre la Supercopa en Arabia: "No tiene sentido"

"Para mí no tiene sentido. Es sencillo. Estamos jugando un campeonato en nuestro país. Irse a otro país a jugarlo no tiene otro sentido que el que todos sabemos que tiene". Así de tajante se ha mostrado Raúl García horas antes de desplazarse hasta Arabia Saudí para intentar revalidar el título de Supercopa de España que el equipo conquistó el año pasado en La Cartuja de Sevilla.

"Polémicas aparte, en las que no quiero entrar, para mí lo principal es que no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que se tenía que jugar aquí", ha añadido el delantero rojiblanco. Raúl, que se ha confesado "de los de antes", cree que "el fútbol ha cambiado en el sentido de que no se piensa en el aficionado" y que "lo que importa es generar e intentar sacar patrocinios". "Nos estamos olvidando de lo básico en el fútbol que es el ambiente, que la afición disfrute con la familia, que los horarios sean los mas cómodos para todos. No es que lo diga yo, es que se ve. Es mi trabajo, me dedico a esto, pero de cuando empecé a ahora ha cambiado mucho, y a mi me da pena", ha explicado.

Objetivo: revalidar el título

En cuanto a la competición en sí, el navarro se ha mostrado ambicioso: "Por la historia de este club, siempre salimos con la mentalidad de ganar los partidos. A esta competición no vamos de otra manera. Sabemos que son tres grandes equipos, pero, dando el nivel que tenemos que dar, podemos ganar", ha dicho.

Cuestionado por la escasa importancia que se otorga a este título, Raúl ha dicho que "la dificultad que tiene es real. Estás jugando contra los mejores del año pasado. Sabemos que no es fácil, pero ya lo hemos conseguido. Es una ilusión para nosotros volver a levantar un título, y vamos con el convencimiento de que podemos volver a hacerlo", ha zanjado.

Su rol en el equipo

Raúl no ha querido confirmar que su futuro pasa por extender una temporada más su contrato en el Athletic, algo que está vinculado al número de partidos que dispute el navarro durante la presente campaña. Sobre su pérdida de titularidad, ha comentado que "no pienso en si soy titular. Tengo claro que estoy dentro de un grupo y que tengo que aportar algo para el bien de todos. Esa es la mentalidad que debemos tener todos".

No obstante, el navarro ha reconocido su gen competitivo: "Obviamente, cuando no juego, me gustaría poder hacerlo. Pero llevo mucho tiempo en esto como para saber cómo y cuándo toca", ha sentenciado.