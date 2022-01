La Xunta propone al Gobierno que le transfiera el dinero para pagar a los mariscadores de la Ría do Burgo

Sigue sin fumata blanca el conflicto entre Gobierno y Xunta sobre quién tiene que pagar a los mariscadores mientras duren las obras del dragado de la Ría do Burgo, unos tres años. El Estado propone que la Xunta adelante el dinero y que luego le pase la factura final. La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, rechaza de plano esa opción. Tras una reunión con el colectivo, ha señalado que la administración autonómica no puede adelantar ninguna partida económica sin justificarla previamente. Plantea la firma de un convenio para que el Estado le transfiera el dinero y la Xunta pueda abonarlo en concepto de ayudas a los mariscadores.

Los mariscadores, cansados ante un acuerdo que no llega desde hace casi dos años, una vez escuchados los argumentos de la Conselleira, creen que la Xunta tiene la razón para desbloquear la situación.

La Conselleira remitirá una carta al Ministerio para la Transición Ecológica solicitando una reunión a tres bandas. El cartel de inicio de la limpieza integral de los lodos de la Ría do Burgo lleva colocado desde hace semanas. El conflicto de quien tiene que compensar económicamente a los mariscadores mientras estén inactivos sigue sin ser desbloqueado. Hablamos de un millón trescientos mil euros de un presupuesto de 36 millones de euros del total de la obra.