Los trabajadores de Alvedro creen que el futuro del aeropuerto pasa por la vuelta de Vueling

Alvedro fue el aeropuerto de Galicia que menos pasajeros recuperó el pasado año con respecto al balance de 2020, marcado por la pandemia y el confinamiento. Aumentó el número de viajeros un 36 por ciento, por debajo de los incrementos registrados en Lavacolla y Peinador. El comité de empresa advierte de que el futuro de Alvedro pasa porque Vueling vuelva a operar en la terminal coruñesa y recupere, sobre todo, la conexión de Londres-Heathrow.

Los trabajadores valoran positivamente las gestiones del Concello para atraer nuevas compañías y nuevas rutas. No obstante, tienen claro que si Vueling no se replantea su vuelta, con el enlace a Londres y sus vuelos a Madrid y Barcelona, será muy complicado que Alvedro recupere la actividad que tenía antes de la pandemia. El presidente del comité de empresa. Gustavo García, considera que el nuevo enlace con París no llenará el hueco que dejó el de Heathrow.

A pesar de esta recuperación del 36%, Alvedro aún no llega a la mitad de pasajeros que movió en 2019, el último balance completo antes del estadillo de la pandemia.