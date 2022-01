Cincuenta años de Pong, cincuenta años de videojuegos

En este 2022 se cumple uno de los aniversarios más importantes de la industria de los videojuegos. Tanto que prácticamente es su origen. Se trata de Pong, ese simpático juego que simula el tenis de mesa con apenas dos barras a los lados y un punto que hace las veces de pelota entre ellas, todo lógicamente en blanco y negro. A ojos de 2022 puede parecer simple, pero en noviembre de 1972 fue toda una revolución. De hecho, aunque hubo proyectos experimentales anteriores, Pong fue el primer videojuego arcade con éxito comercial. Su creador fue Nolan Bushnell, también fundador de la mítica compañía Atari.

Uno de los mayores expertos en Pong de nuestro país es Eduardo Arancibia, comisario de exposiciones y responsable de contenido cultural del Museo Arcade Vintage de Ibi, Alicante. Con él hemos conversado sobre los orígenes del juego, su éxito en máquinas recreativas (alguna versión española) y también los problemas de licencias que surgieron a su alrededor, que no fueron pocos. Eduardo nos ha contado que su éxito fue tal que, cuando sus creadores acudieron a solucionar una supuesta avería en una de las máquinas, se dieron cuenta que el verdadero problema es que había rebosado el cajetín de las monedas impidiendo que funcionara correctamente. El ingeniero de Atari Al Alcorn recuerda así esta anécdota, recogida en el libro 'La gran historia de los videojuegos', de Steven L. Kent (Ed. Nova): "Fui a arreglar la máquina sin saber qué era lo que me iba a encontrar. Abrí el monedero para echar una partida gratis y me quedé de piedra cuando las monedas empezaron a caer sin parar. Las cogí a puñados, empecé a metérmelas en los bolsillos, di al dueño mi tarjeta y le dije 'la próxima vez que ocurra algo así, llámame a casa lo más pronto que puedas. Esta máquina la arreglo a cualquier hora".

Una máquina arcade de Pong / Sean Gallaup (Getty Images)

Sobre el mismo nombre del juego, Pong, David Martínez recoge en su libro 'De Super Mario a Lara Croft. La historia oculta de los videojuegos' (Ed. Dolmen) que "la máquina se bautizó como Pong por el ruido que hacía la pelota al rebotar contra las palas (aunque Bushnell quería que se escuchasen los gritos del público)". Su desarrollo apenas duró tres semanas, pero fue sin duda el origen de algo muy grande.

En el caso del Museo Arcade Vintage de Ibi, Alicante, cuentan con máquinas clónicas de 1974 como 'Playtime' de Williams, también una 'Olympic Hockey' de 1973, y además una réplica de Pong que los visitantes pueden probar. Pero lo mejor de todo es que a lo largo de este año van a recibir una máquina original del Pong de 1972 restaurada, toda una joya. Su programa de 2022 incluye las clebraciones por el 50 aniversario de Pong con talleres y la posibilidad de jugar "en tamaño ultragigante" proyectado sobre la fachada de un edificio. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.