Teresa Jordà: "Las declaraciones de Garzón son extremadamente atrevidas para venir de un ministro de Consumo"

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha pasado por SER Catalunya y ha comentado la polémica en torno a las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas y la calidad de la carne. Jordà apunta que "las declaraciones de Garzón son extremadamente atrevidas para venir de un ministro de Consumo" y que hay que "hacer compatible la sostenibilidad económica y la ambiental"

La consellera remarca que "hay 10 comunidades que están pendientes de una sentencia de los tribunales europeos que puede llevar multas millonarias por contaminación por nitratos y en Cataluña nos hemos escapado". Según la responsable de ganadería y también de cambio climático, “hemos tomado la dirección adecuada y buena. Se trata de mitigar el cambio climático, pero con sostenibilidad económica”

Sin embargo, Teresa Jordà reconoce que “Catalunya tiene muchas granjas de cerdo con una producción intensiva. En Cataluña se engordan los cerdos, es una actividad que se hace. Es una realidad que ocurre pero cada vez haciendo las cosas mejor” Admite que “hay una contaminación importante por purines de cerdo. Lo hemos enmendado pero no lo hemos solucionado. Tenemos 68 municipios donde existe una moratoria por ampliación o nuevas granjas. Quiere decir que son territorios contaminados. Estamos en el buen camino y haciendo las cosas bien hechas”

La consellera también apunta que “hay que poner sobre la mesa qué se quiere decir con macrogranjas. Cataluña ya tenía una moratoria y no permitía realizar instalaciones tan inmensas.”

En cuanto a que su departamento esté al cargo de ámbitos enfrentados como la ganadería y también el cambio climático cree que “es una grandiosa oportunidad de que en un mismo techo confluyan competencias del sector primario y ambiental. Al final, quien ha velado por el territorio es el sector primario y el ambiental, dos universos que se han mirado de espaldas y ahora existe la oportunidad de hacerlo posible y caminar juntos”

Jordà también se ha referido a las polémicas por los parques eólicos y las líneas de alta tensión y ha reconocido que "no se pueden tomar decisiones sin contar con la gente". Y ha reconocido que “de la forma en que está aterrizando el proyecto en el territorio, el parque eólico marino no lo veo nada con malos ojos. Han aterrizado muy bien y si no lo hacen éstos, lo harán otros”