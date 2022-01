Los vecinos de Torre la Sal denuncian el "abandono" y las "condiciones infrahumanas" en las que viven

Los vecinos del PAI Torre la Sal denuncian el abandono y las condiciones infrahumanas en las que se encuentran algunas de las calles de la zona. La presidenta del Edificio Mediterráneo, Maite Bruno, en representación de la Asociación de Vecnios PAI Torre de la Sal ha asegurado que están "maltratados".

Los vecinos denuncian que falta luz y limpieza y que sienten que viven en un suburbio en el que, a parte de las pésimas condiciones de las calles, cada vez hay más delincuencia. Maite ha relatado así uno de los últimos robos que ha presenciado en Torre la Sal y asegura que estos sucesos vienen originados por la "falta de seguridad" y el "abandono" de la zona.

Maite ha contado también, en declaraciones a esta emisora, que la situación es "desesperante" para ella y para el resto de vecinos que viven allí porque "muchos edificios están llenándose de okupas".

Además, la presidenta del Edificio Mediterráneo ha asegurado que a partir de las 18:00 horas de la tarde no se atreve a salir a la calle porque "hay cinco farolas y no hay aceras". La vecina de Torre la Sal ha pedido que el Ayuntamiento de Oropesa ponga soluciones para que la vida de los vecinos no sea "infrahumana como está siéndolo a día de hoy".

La situación de Torre la Sal

Cabe recordar que, en el mes de mayo, Costas envió una carta a los propietarios de los 80 inmuebles que forman el núcleo urbano de Torre la Sal para notificarles que las viviendas se encuentran situadas en dominio público marítimo-terrestre sin disponer de título jurídico para ello y que, por este motivo, abrían un expediente para analizar la situación, pero que el Gobierno tendría la facultad de recuperación sobre dichos bienes.

Los afectados, casi un centenar de personas, presentaron unas alegaciones que Costas rechazó, por lo que se mantiene abierto el expediente. Además, los vecinos cuentan con el respaldo de la Generalitat Valenciana para defender la permanencia de los inmuebles.