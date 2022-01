Barreda, sobre su futuro: "Veremos qué pasa el año que viene, no sé"

A sus 38 años y a una etapa para concluir un Rally Dakar en el que se ha quedado sin opciones de título tras haber estado cerca, el castellonense Joan Barreda de Honda reflexionó sobre el futuro sin confirmar hacia dónde irá su carrera.

"Veremos el próximo año. Seguimos pensando en acabar este Dakar y veremos qué pasa. No sé", ha comentado a los periodistas en Arabia Saudí a la conclusión de la penúltima etapa, en la que le ha tocado abrir pista y se ha dejado más de 25 minutos.

Barreda marcha quinto en la general, a casi 28 minutos de la cabeza de la clasificación que lidera el británico Adam Sunderland.

"Llevo aquí ya 10 años. En su momento aposté por este equipo por encima de todo, cuando era un equipo joven, con una moto que no estaba hecha. Ahora, para mí es el mejor equipo. Y hay planes incluso de mejorarlo todo. Después, las carreras son como son y pasa lo que pasa. Pero este equipo para mí es el mejor que hay con diferencia", ha comentado.

Por ahora, no mira al medio plazo, solo hasta que acabe el Dakar: "Está claro que ya tengo 38 años. Hasta ahora me divierto encima de la moto, me apasiona mucho y esa es la realidad. Tampoco he querido pensar mucho más allá", ha añadido.

De la etapa de este jueves, ha señalado que fue "la etapa más dura" que ha hecho en el Dakar, con tramos de "supervivencia" y recordó que le ha tocado abrir pista desde el kilómetro 4.

"Había situaciones realmente duras, con arena muy blanda, nos costaba mucho avanzar. La moto se ha quedado estancada unas diez veces. Incluso una vez he caído por delante, golpeándome bastante fuerte en la clavícula. No podía levantar la moto", ha admitido.

Ahí ha recibido la ayuda de Toby Price y el argentino Luciano Benavides, a los que agradeció públicamente que le levantaran la moto.

"Son cosas que emocionan a uno cuando las vives y es un poco la parte bonita y el espíritu del Dakar, ver que incluso rivales se paran a ayudarte y te animan a que sigas adelante", ha sostenido.

También ha analizado la penalización que le cayó por exceso de velocidad en un tramo neutralizado y que le ha repercutido en la clasificación general pero no en la de la etapa del miércoles, lo que le impidió salir más atrás este jueves, en una posición más ventajosa.

"Ha sido un poco error o falta de entendimiento, un poco confuso porque no me esperaba esta penalización. No ha salido bien. Quería jugar bien la estrategia, pero igualmente no hubiera sido fácil porque todos también la jugaron", ha indicado.

El castellonense ha reconocido que cuando la organización, que primero le había aplicado la penalización a la etapa, cambió para que solo afectara a la general, se dio cuenta de que "ya se habían escapado las opciones" de conseguir el título.