Miku advierte : "ahora, el enfoque mental será fundamental" en el Depor

El peor enemigo del Depor podría estar en el propio equipo. El exceso de confianza dado el gran año que está haciendo el equipo de Borja Jimenez puede jugar una mala pasada. El delantero Miku señaló este jueves que el reto del conjunto coruñés en este 2022 está en mantener el buen nivel con el que acabó el año anterior, pero sobre todo está en el aspecto mental. En evitar la relajación.

"El enfoque mental ahora mismo es fundamental. Tener la humildad necesaria. ¿Qué hace diferentes a los grandes clubes ? Que a pesar de ganar, la exigencia es de volver a hacerlo cada semana. No nos podemos permitir relejarnos o será peligroso ", explica.

Para Miku, "el equipo volvió de vacaciones con las mismas ganas que se fue, pero la segunda vuelta va a ser más complicada por las urgencias . Lo que viene va a ser muy duro y somos conscientes", explica.

Enero clave

El Deportivo afrontará un enero con partidos acumulados en pocos días que resultarán clave. Después del Dux, el conjunto Herculino jugará en Zamora y terminará enero en Riazor ante el Racing de Santander, el segundo en la tabla. "El mister ha sido muy enfático en que todos los partidos tienen su cuota de importancia. No vamos a ascender ahora, pero si es cierto que esa semana será muy importante. Jugamos dos fuera y recibimos en casa al perseguidor", asegura el venezolano. Para afrontar con garantías esa serie de partidos de alto nivel, el ariete apunta al fondo de armario de la caseta como algo clave: "Esa semana de tres partidos importante la plantilla que todos estemos frescos", defiende.

Álvaro Rey y la competencia

Se refirió Miku también al nuevo fichaje, Álvaro Rey. El extremo no ha llegado en forma y necesitará un tiempo para ponerse a punto. "Está acusando esa falta de ritmo y hay que tener paciencia. No ha llegado en las mejores condiciones pero tiene centro, que es lo que más demando. Veo que las pone bien y estoy deseando que me las ponga" asegura entre risas Miku.

Para terminar, Miku, que recibió el reconocimiento como mejor jugador del pasado mes de diciembre, habló de la pugna con Quiles por ser máximo goleador del equipo y de la liga. "Si te relajas te comen la tostada. La competitividad interna será clave para el domingo ser competitivos", asegura.

Por último defendió que su objetivo no es ser el pichichi del campeonato sino lograr el ascenso con el Depor a Segunda y jugar cada semana. "Mi objetivo es jugar el domingo que nadie me regala nada . Cuando lo logras agarrarte con uñas para que nadie te lo quite. No me pongo objetivos porque tenemos uno global que ya lo conocen todos", finaliza.