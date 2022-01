La Real atenta al futuro de Juan Mata

Jokin Aperribay estuvo reunido esta semana en un hotel de San Sebastián con Juan Manuel Mata, el padre de Juan Mata, el jugador del Manchester United. Se trató de una conversación informal y distendida que estaba programada desde hace un tiempo, y en la que se puso encima de la mesa la posibilidad de que su hijo y representado acabe fichando por la Real Sociedad este próximo verano, cuando termina contrato con el equipo inglés y queda libre. Mata no va a renovar sub contrato con los ‘Red Devil’ y al estar en los últimos seis meses de vinculación puede negociar con quien quiera. Pero dentro de la buena sintonía que hay entre las dos partes, también se habló de otros jugadores que representa Juan Manuel Mata y que pudieran interesar al club donostiarra para reforzarse en el próximo mercado de invierno.

No es la primera vez que Aperribay y Juan Mata hablan del jugador del Manchester United. La Unidad de Reclutamiento sigue desde hace tiempo la situación de Mata en Manchester por si en alguna ocasión se ponía a tiro su contratación, algo que hasta ahora no había ocurrido. Esta vez ha sido el propio padre y agente del jugador leonés quien ha ofrecido a su hijo por si la Real estuviera interesada en ficharlo para la próxima temporada. El club donostiarra valora la posibilidad como una de las alternativas que puede manejar por si finalmente no acaba renovando su contrato el belga Adnan Januzaj, cuyo proceso de ampliación de contrato sigue en el aire.

Al club no le disgusta la posibilidad de contar con un jugador del prestigio y del nivel de Juan Mata en ese caso, y eso es lo que se habló entre ambas partes en ese encuentro distendido entre el presidente de la Real Sociedad y Juan Manuel Mata. Se habló de cómo se encuentra físicamente el jugador de Villafranca Montes de Oca, del nivel que puede ofrecer y de su interés en fichar por un club como la Real en este momento de su carrera deportiva. También de las posibilidades económicas de la posible operación para saber si es viable para la arcas del club donostiarra, porque Mata ya tiene 33 años y es lógico pensar que su salario en el United está fuera de lo que puede ofrecer un club como la Real, que quiere estar preparada por si necesita acudir al mercado en caso de que no continúe Januzaj, y ésta conversación sirve para tener esta vía bien amarrada. La conexión con los Mata es muy positiva y no sería algo descabellado que Mata acabara vistiendo la elástica Txuri-urdin, aunque a día de hoy no es algo que ni mucho menos esté cerca. Porque Juan Manuel Mata, lógicamente, también mantiene otras negociaciones abiertas. En ningún caso se habló de la opción de que Mata fiche ahora en el mercado de invierno por la Real Sociedad.