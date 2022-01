Castilla-La Mancha da luz verde a la moratoria que prohíbe nuevas macrogranjas

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la moratoria de macrogranjas de cerdos. De esta forma, estas explotaciones no podrán instalarse desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024. Tampoco podrán darse licencias de ampliación para las ya existentes.

La medida se ha incluido en la Ley de Medidas Tributarias con lo que no ha protagonizado el debate del pleno del parlamento, pero sí ha sido motivo de reproches entre los grupos parlamentarios. Ninguno de los partidos políticos se ha movido de su posición.

El PP, que en el pasado criticó la existencia de las macrogranjas, consideran que estar en contra de su instalación es atacar al sector y añaden que no se entiende que no se permitan las macrogranjas y sí los vertederos, que además no pagarán impuestos al suprimirse la tasa.

Ciudadanos considera que si se ha aprobado esta moratoria hasta 2024 es para no legislar antes de las elecciones autonómicas del año que viene.

El PSOE reprocha a los populares el cambio de posición y el borrado de tuits donde criticaban a las macrogranjas. A Ciudadanos también le critica no haber debatido la enmienda en Comisión, algo que ha negado la portavoz naranja.

La moratoria queda aprobada porque está dentro de la Ley de Medidas Tributarias, que ha salido adelante gracias a la mayoría del Partido Socialista. Un texto que incluye además bajada de impuestos, con bonificaciones para el IRPF o la supresión de hasta 19 tasas.

La oposición reprocha a la Junta que no sea más ambiciosa y le acusa incluso de bajar impuestos con una mano y subirlos con la otra, en referencia a la creación del canon del agua, lo que supondrá una subida en el recibo.