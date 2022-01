Lapeña: "Tenemos que seguir con el pie en el acelerador o no servirá de nada"

El despiste o la relajación son dos de los principales enemigos del grupo que dirige Borja Jiménez. "Si el futbol fuese estadística, doblaríamos la puntuación y ascenderíamos. Pero tenemos que seguir trabajando y con el pie en el acelerador o no servirá de nada", afirma Adrián Lapeña. El discurso, repetido hasta la saciedad desde el vestuario del Dépor refleja la obsesión por no salirse del camino marcado desde principio de curso. El Deportivo está en la senda del ascenso, pero cualquier despiste puede costarle no campeonar y complicarse sus opciones de ascenso. Por lo tanto, el aspecto mental, como reconocía Miku este jueves será clave para poder acabar con éxito la segunda campaña del club en la categoría de bronce.

De una forma similar, Adrián Lapeña ve la serie de tres partidos tras el parón. El último de ellos, el del Rácing de Santander. El duelo ante los cántabros es el partido marcado en rojo de la segunda vuelta. Sin embargo, para llegar a esa cita clave en Riazor, el equipo debe superar dos duelos de exigencia máxima ante el Dux (en terreno de hierba sintética) y ante el Zamora (que mejoró sus prestaciones con la llegada de Yago Iglesias al banquillo del equipo del Ruta de la Plata). "Sobre el partido del Racing, la importancia es muy elevada. Pero antes tenemos dos, que si no ponemos la cabeza ahí antes, no nos servirá de nada (el duelo ante los de Santander). El del Dux es uno de los más difíciles de la liga por lo que conlleva el equipo y el terreno de juego. El partido del Racing ya llegará y le daremos la importancia que merece", asegura el zaguero.

Ante la Ponferradina, amistoso de nivel

El Depor jugará a puerta cerrada este sábado (11:00 AM) un amistoso de nivel ante la Ponferradina, equipo de Segunda División y de la parte alta de la tabla. "Sirve para tener un partido de una exigencia alta. No competir pierdes la esencia de la liga. Enfrentarnos a un equipo de una categoría y un nivel muy alto nos va a exigir. También nos servirá para ver qué nivel tenemos con respecto a equipos de otra categoría", explica Lapeña.

Sobre el parón de este fin de semana, que "nos frena un poco" según el defensa riojano, tiene su sentido pensando en casos COVID tras las Navidades. "Es un poco raro, pero por la situación de pandemia se colocó esta semana para que se puedan jugar partidos aplazados. No está mal puesto para no incordiar la competición", explica.

Por último, sobre el mercado, Adrián Lapeña destacó el potencial de Álvaro Rey y su rápida adaptación a la que "le estamos ayudando entre todos". Además, afirmó no estar muy pendiente de los movimientos de mercado en los rivales. Entiende que la lentitud en incorporaciones se debe a que "no son momentos fáciles para fichar jugadores. Creo que los equipos tienen las plantillas ya casi hechas desde verano y lo único que se moverá son jugadores en busca de más minutos o que den un pequeño plus", finaliza.