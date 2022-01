Las plataformas contra los macroeólicos esperan que el compromiso de Teresa Ribera no "caiga en saco roto"

Las plataformas vecinales contrarias a los macro parques eólicos que ayer interpelaron a la Ministra de Transición Ecológica en el acto simbólico del inicio de obras del dragado de la Ría do Burgo esperan que el compromiso de Teresa Ribera de estudiar el encaje de los proyectos en Galicia no "caigan en saco roto". Los afectados valoran positivamente que la Ministra reconozca ahora que hay proyectos sobredimensionados.

Con carteles de "Aldeas libres de macroeólicos", representantes de las plataformas, entre ellas la de Monfero, trasladaron a la Ministra su preocupación de que "sus proyectos de vida se vean amenazados sin que nadie cuente con ellos". Le dijeron que no tienen nada en contra de las renovables pero en una dimensión adecuada y no eólicos de 200 metros de altura". La Ministra Ribera les dijo que hay que ver "cómo encajan las piezas" y que muchos proyectos no saldrán adelante porque no cumplen la normativa. Este es un momento del intercambio entre afectados y la vicepresidenta tercera del Gobierno.