Bergantiños "Tengo una sensación de alivio y tranquilidad"

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños ha asegurado sentirse muy feliz con cómo marchan las cosas y con el trabajo que se ha realizado profundo en el club para adaptarse a la categoría. "Estoy viéndolo con mucha tranquilidad y alivio", asegura. El centrocampista herculino entiende que "Teníamos que cambiar las maneras de funcionar" y que ahora "lógicamente estoy contento. Y mi sensación es de alivio. Todo va con tranquilidad. Todo es bonito. Incluso cuando perdimos se percibió esa tranquilidad", reflexiona. Bergantiños defiende que todo el mundo ha asumido la situación del Dépor y que atrás queda el duro año pasado en Segunda B o las guerras internas blanquiazules. "O se reiniciaba eso o iba a ser muy difícil. Siempre con demasiadas tensiones, guerras y dramas. Y la manera de cambiar las cosas era esa", afirma.

"El mayor problema que teníamos era dentro. Internamente es dónde tienes que tener la mente fría y tomar decisiones. El asumir todos que la realidad era otra. Eso nos ha costado a todos. Tiene que ser un proceso volver poco a poco. El año pasado fue devastador. Asumirlo fue difícil. Ese golpe, y la sucesión de golpes, creo que nos han servido para tocar fondo y desde la calma, a medio plazo todo va a ir a su sitio", afirma.

Balance deportivo

Con 40 puntos en el zurrón, el Deportivo llega con paso firme al ecuador del campeonato. El último partido de la primera vuelta. "Hicimos una primera vuelta excelente y ahí están los números. Estamos demostrando ser un equipo fiable y mi mayor objetivo debe ser mantener eso". Sobre el potencial de la plantilla del Deportivo, el pelotero defiende que su equipo tiene una clara "calidad por encima de la media de la categoría y ganaremos muchos partidos. Es difícil dar nombres de la categoría. Pero esto da muchas vueltas. Perder poco de aquí al final nos dará mucho.", explica el capitán blanquiazul.

Balance personal: Alex, indispensable

El capitán del Deportivo, que ha jugado en todos los partidos de liga de esta temporada y ha sido titular en todos menos en el del Rácing de Santander y en el del Talavera de la última jornada, se ha convertido en una pieza fundamental para Borja Jiménez desde su llegada al banquillo. Al revés que con otros entrenadores del Dépor, con los que el de la Sagrada Familia no llegó a contar desde el inicio, el abulense sí apostó por Bergantiños desde que aterrizó en Abegondo. "Contento con el rol que me ha dado el entrenador. Lo más importantes es que me siento útil. He tenido la suerte además de jugar mucho, pero lo que más feliz me hace es el proceso que se ha hecho. La tranquilidad y la humildad que se respira en la plantilla. Un cambio muy grande que se ha hecho en todos los estamentos del club", explica el futbolista herculino.

El peligro de la hierba artificial

El Deportivo jugará el domingo en el campo de Villaviciosa de Odón, un campo pequeño y de superficie sintética. Bergantiños afirma que esto "iguala mucho más todo. Sabemos que es un poco más pequeño y tienes que intentar adaptarte cuando estés allí. El bote y la distancia del balón. Estamos estudiando al rival y sabiendo sus fortalezas y no le damos demasiada importancia ni nos centramos sólo en el terreno de juego que te puede dar una excusa innecesaria", destaca. Por último, sobre el rival, Bergantiños define al Dux Internacional de Madrid como "un equipo atrevido, que está sacando buenos resultados. Es un equipo que propone y que también arriesga. No se va a meter atrás ni mucho menos", concluye.