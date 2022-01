La gastronomía coruñesa deja en Fitur buen sabor de boca

Fitur con buen sabor de boca. La Diputación de A Coruña ha organizado un showcooking en el restaurante NaDo de Madrid. El menú ha sido elaborado por los cocineros Javier Freijeiro, Moncho Bargo, Antonio Amenedo, Pablo Pizarro e Iván Domínguez. Todos forman parte de la Asociación Coruña Cociña, un colectivo que trabaja "alrededor de una personalidad gastronómica propia y diferenciada para A Coruña". Al evento han acudido prensa especializada, profesionales del sector turístico y autoridades políticas.

En el evento, el organismo provincial ha presentado el recetario 'A Mesa do Noroeste', un recorrido gastronómico por la provincia de A Coruña que tendrá más ediciones. Y es que el objetivo de este encuentro gastronómico, en palabras del vicepresidente de la Diputación, era mostrar "la gastronomía como un recurso fundamental", demostrar que en Galicia, y más concretamente en A Coruña, no sólo se come bien, sino que se vive una experiencia.

Entre los productos elaborados durante el showcooking ha habido berberechos de Noia o repollo de Betanzos. En el recetario editado por la Diputación podemos aprender a elaborar platos con congrio de Muxía, Mejillones de Lorbé, pulpo de Muros o patatas de Carballo.

La Diputación presentará este viernes sus últimas propuestas en materia turística. El viernes es el último de los tres días del Fitur profesional, ya que el fin de semana las puertas se abren para todo el público que haya adquirido una entrada.