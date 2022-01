Gobierno y Xunta se comprometen a desbloquear las indemnizaciones a los mariscadores de la Ría do Burgo

La próxima semana comienzan los preparativos para iniciar el dragado de la Ría do Burgo. Será con el vallado de parte del paseo marítimo en la zona de La Cros, en Culleredo, que permanecerá cortado mientras duren las obras. El pistoletazo de salida de los trabajos será en la segunda quincena del próximo mes, según las previsiones oficiales. Administración central y Xunta se han comprometido a superar sus diferencias sobre las indemnizaciones a los mariscadores y alcanzar un acuerdo cuanto antes. Falta el encaje legal que garantice el pago del millón trescientos mil euros -de un total de 34 millones- que supone compensar a los 78 mariscadores que trabajan en el estuario coruñés. El Ministerio de Transición Ecologica insiste en que el dinero no es un problema, la Xunta reitera que está dispuesta a tramitar las ayudas mediante un convenio en el que la Administración Central consigne la partida presupuestaria correspondiente, si así lo considera necesario el Gobierno para desbloquear el problema.

En representación de las dos partes han debatido en el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER la Subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas, y la Conselleira do Mar, Rosa Quintana. Ambas han manifestado el "compromiso" de las dos administraciones en llegar a un acuerdo.

La Conselleira do Mar remitirá este lunes una nueva carta al Secretario de Estado de Medio Ambiente en la que, según ha señalado, volverá a poner de manifiesto su disposición a firmar un convenio sobre la tramitación de las compensaciones a los mariscadores, si así lo considera necesario el Ministerio.. La agrupación de mariscadores se reunirá mañana para presionar a ambas administraciones a que suscriban ya el acuerdo.

Los 78 mariscadores que no podrán trabajar mientras duren las obras de la limpieza integral de la Ría decidirán si acometen o no la recogida de moluscos para su posterior sembrado en otra zona del estuario. No quieren más promesas sino realidades, según ha declarado en el programa el patrón mayor de la Cofradía, Felipe Canosa.

La Ría acoge unas 3 mil aves acuáticas

En la Ría do Burgo invernan cada año hasta 3.000 aves acuáticas de 45 de distintas especies. Otras 25 especies lo hacen también aunque con menos frecuencia, según la Sociedad Galega de Historia Natural que este fin de semana ha realizado un censo de aves que acoge el estuario coruñés.Su presidente, Serafín González, ha puesto de manifiesto sus dudas sobre la parte más importante del proyecto: el dragado de los lodos tóxicos depositados en el lecho marino-. Esta asociación considera un riesgo removerlos - son metales pesados, hidrocarburos y aceites industriales- y utilizarlos después como relleno de otra parte de la marisma. La SGHN es una de las cinco entidades medio ambientales que presentó alegaciones al proyecto de la limpieza integral de la Ría do Burgo, hace siete años.