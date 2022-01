Los mariscadores no retirarán la cría si Gobierno y Xunta no firman el acuerdo sobre las indemnizaciones

Los mariscadores de la Ría do Burgo no retirarán la cría del marisco si Gobierno y Xunta no firman el acuerdo sobre sus indemnizaciones. Lo han decidido esta mañana en asamblea por unanimidad. Este es un trabajo fundamental previo a la entrada de las máquinas para iniciar las obras del dragado de la Ría. Han convocado para el próximo miércoles un encuentro a tres, con Administración Central y Consellería do Mar, para presionar a que alcancen, de una vez, el acuerdo.

El colectivo quiere saber cuánto van a cobrar y desde cuándo. Denuncian que llevan cuatro años a vueltas con el tema de las compensaciones para el tiempo que no puedan trabajar, 26 meses según el proyecto.

Si las dos administraciones superan, por fin, sus diferencias y dan con el encaje legal para la tramitación de las ayudas, los mariscadores retirarán la cría de berberechos y almejas de los bancos de la parte alta de la Ría, entre O Caínzo y As Maruxas, entre los meses de febrero y abril, para luego trasladarla a otra zona del estuario. 78 mariscadores de a pie y a flote y sus familias están pendientes.