Un Dépor con pocos cambios

El Deportivo se prepara para asestar otro golpe a la clasificación con la visita de mañana a Zamora. Los coruñeses saltarán al césped del Ruta de la Plata con el objetivo de empezar de la mejor manera la segunda vuelta. Enfrente estará un rival que en opinión de Borja Jiménez llega en buen momento. "Han acumulado tres victorias, están en buena dinámica... como todos los equipos que cogemos últimamente" avisó el técnico. En la lista de convocados para mañana la principal novedad es la vuelta de Menudo, además del retorno de Jaime tras superar sus problemas físicos.

Tras haber cerrado la primera vuelta de la competición con 43 puntos, Borja Jiménez ha avisado sobre los peligros que se encontrará el Deportivo lejos de Riazor. "Ya sabéis mi teoría de que en las segundas vueltas fuera de casa los puntos que se van a conseguir son menos, pero nosotros vamos a Zamora a ganar". Un factor añadido a otro obstáculo con el que lidian día a día: "cuando va el Dépor todos los equipos están en su mejor versión. Público y jugadores. Es algo normal. Será un partido difícil" reflexionaba Borja Jiménez.

Para ese encuentro el Dépor tendrá que suplir las ausencias de Miku y Trigueros. El equipo arrastra a varios jugadores con molestias por lo que será tras el entrenamiento de mañana cuando el míster decida quiénes ocupan esas plazas en el once titular. En el centro de la defensa, además de con Lapeña y Borja Granero, el equipo recupera a Jaime. "Llega bien, lo hemos estado cuidando y él ha estado entrenando. Con tres centrales estamos cubiertos", manifestaba el míster a la vez que descartaba la presencia de Dani Barcia en la convocatoria. "Barcia viene en buena proyeccción y estamos muy atentos. Cuando llegue el momento tendrá su oportunidad" explicaba un Borja Jiménez que no descarta la presencia de Noel de nuevo en el once ante la baja de Miku. El canterano continúa siendo noticia con lo que hace sobre el césped y también con su renovación. "No va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Solo depende de él. Es el que tiene que decidir. Yo estoy encantado con él y me siento partícipe de su evolución. Encantado con su actitud, compromiso en el día a día y su rendimiento".

Para el partido de mañana el técnico podría introducir novedades en el once para oxigenar al equipo ante la acumulación de minutos, pero en ningún caso será una revolución. "Habrá cambios, no muchos, no será como en Copa, porque nuestra intención es ganar con los que consideramos mejores para el partido".