Las claves del modelo de tratamiento de basuras de A Coruña

El Gobierno local de A Coruña se ha comprometido a mantener el modelo de tratamiento de residuos de la planta de basuras de Nostián cuando se adjudique la gestión de las instalaciones, objetivo para el que no hay fecha. Éstas son las claves del modelo de A Coruña.

¿Cómo se lleva a cabo el sistema de recogida de basura de A Coruña?

Es la empresa Cespa la encargada de la recogida de basuras en la ciudad de A Coruña. Hace dos años esta filial de Ferrovial ganó el concurso del Ayuntamiento para realizar este servicio durante un total de ocho años. Esta concesionaria recoge la basura por las calles de la ciudad y la traslada a la planta de tratamiento de Nostián, donde la deposita. Estas instalaciones están gestionadas por otra empresa, Albada, que pertenece a Urbaser, vendida hace casi seis años a un grupo chino.

La planta de Nostián es propiedad del Ayuntamiento de A Coruña, pero aquí se tratan las basuras de otros municipios del área metropolitana. Llegan al día más de 500 toneladas. En Nostián se separan los residuos, se intenta su reciclaje, se realiza también operación de compostaje. Y los llamados rechazos, la basura que no se puede tratar, se envía a un vertedero en Sobrado dos Monxes, que gestiona la empresa Gestán.

¿Cuándo y por qué se abre la planta de Nostián?

La planta empezó a funcionar en noviembre de 1999. Tras el derrumbe del vertedero de Bens, en 1996, el Gobierno municipal de la época intentó buscar un cambio de modelo para la gestión de las basuras. El Ayuntamiento prefirió evitar su integración en Sogama, que se basa en la incineración de las basuras, y apostó por un modelo propio, que se presentaba como más ecológico.

¿En qué se diferencia de otras plantas de tratamiento de basura que existen en Galicia?

La planta de basuras de Nostián no se basa en la incineración. Su apuesta era la de separar, reciclar y crear compost, abono, a partir de la materia orgánica. En este proceso se obtienen materiales que se venden a otros gestores de reciclaje y reutilización. Además, también se obtiene energía eléctrica.

¿En qué estado se encuentra ahora mismo la planta?

Hace dos años caducó la concesión de la planta de basuras de Nostián a la empresa Albada. El Ayuntamiento ha ordenado a la concesionaria que mantenga la prestación del servicio de forma forzosa mientras no sale de nuevo a concurso. En este tiempo, incluso el Concello ha llegado a gestionar la planta de forma directa ante la amenaza de Albada de despedir a trabajadores. El documento que establece las condiciones para la nueva empresa aún no está terminado, pero el Ayuntamiento sí ha dejado claro que será necesaria una inversión de 42 millones de euros para adaptar la planta.

Siempre ha habido cierto oscurantismo sobre el funcionamiento real de la planta, pero sí se puede concluir que nunca ha llegado a los objetivos marcados. Y por eso tiene muchos más rechazos de los anunciados inicialmente y eso le ha llevado a enterrar basura en el entorno.

Su situación está en los tribunales, ¿cuál es la razón?

Durante su historia, Nostián ha tenido que depositar basura no reciclada en espacios de su entorno llamados vasos. Hay tres. El primero está sellado, pero el segundo y tercero no. Y eso hace que se escapen aguas sucias que terminan en la red de saneamiento. El Tribunal Superior de Galicia le ha dicho a Albada que hay que sellar esos vasos, que debe cumplir la orden de la Xunta que así lo ordena. Pero Albada y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que pagar esa obra. Obra que cuesta tres millones y medio de euros.

¿Qué dice el Concello?

El Ayuntamiento dice que todo paso por la nueva concesión, por el hecho de que una nueva empresa se haga cargo de la planta, invierta en ella para mejorar su tecnología y pueda lograr finalmente los objetivos marcados.

¿Qué dice la Xunta?

El Gobierno gallego apostó en su momento por Sogama, por la incineración. Para la Xunta, Nostián es un modelo fracasado. Ha invitado en varias ocasiones a los ayuntamientos de la comarca a integrarse en Sogama.