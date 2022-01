Todo lo que debes saber sobre 'Benidorm Fest': así será la segunda semifinal

La fiesta continúa. Después de una primera semifinal en la que descubrimos las seis primeras candidaturas para representar a España en Eurovisión el próximo mes de mayo, entre las que encontramos algunas como la discotequera Raffaela de Varry Brava o Terra, de las Tanxugueiras, el Benidorm Fest sigue adelante con siete nuevas candidaturas que aspiran a hacerse un hueco en la gran final que se celebrará este sábado.

La segunda semifinal del Benidorm Fest se celebrará este jueves a partir de las 22:40 horas en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm. Un evento, que tendrá una duración aproximada de unos 70 minutos, que también se podrá seguir a través de La 1 de Televisión Española. El formato será idéntico al que vimos el pasado miércoles. Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernánd darán paso a las distintas candidaturas y, tras la actuación de cada una de ellas, llegará el momento de las votaciones. Estas son las siete aspirantes.

Estas son las siete candidaturas

La gala empezará con Xeinn, quien interpretará la canción Eco. Tal y como ha dado a conocer RTVE en su página web, será una de las candidaturas más "europeas" de la noche gracias a una puesta de escena que recuerda a las que suelen presentar los aspirantes de países nórdicos. El cantante se ha decantado por unos juegos de luces, unas pantallas LED y unas transiciones que, unidos a los numerosos movimientos de cámara, prometen dar espectáculo.

Después llegará el turno de Marta Sango, quien amenizará el evento con Sigues en mi mente. Un tema, de corte ochentero, que promete dar guerra gracias a una puesta en escena muy original y un baile que engancha. ¿Conseguirá hacerse con un hueco en la final? A continuación Javiera Mena interpretará Culpa. La chilena quiere representar a España en el festival con una canción de corte pop que también evoca al pasado.

Rigoberta Bandini es la gran favorita

Tras estas primeras tres canciones, Gonzalo Hermida tratará de llegar a la final sin poder actuar en directo. Después de dar positivo por COVID-19, el interprete de Quién lo diría no podrá asistir a la gala y tendrá que defender su candidatura a través de su videoclip. Dado que no pudo ni tan siquiera realizar el primero de los ensayos de Benidorm Fest, el cantante no podrá demostrar lo que tenía preparado en una semifinal que se afronta complicada para él.

Después será el turno de Rigoberta Bandini y Rayden, dos de los grandes favoritos para colarse en la final. La primera de ellas parte como la gran favorita de la noche y es una de las que más apoyo ha recibido por parte del público para representar a España en Eurovisión. Todo ello con la canción Ay mamá, un tema muy eurovisivo con el que pretende revolucionar el escenario de Benidorm en primer lugar y el de Turín el próximo mes de mayo. Mientras tanto, Rayden compite con Calle de la llorería, una canción de corte diferente al resto en el que podremos disfrutar de una puesta en escena única. Por último, Sara Deop cerrará la segunda semifinal con el tema Make You Say. ¿Conseguirá colarse entre las cuatro primeras?

¿Cómo se vota en el Benidorm Fest?

Tras la actuación de las siete candidaturas, los presentadores del certamen anunciarán la apertura de líneas para que los espectadores puedan votar mediante el sistema de televoto (llamadas telefónicas y SMS) a sus canciones favoritas. Tras 20 minutos de votación se cerrarán las líneas y comenzará el recuento de las votaciones. Este televoto supondrá un 25% de las votaciones finales, por lo que es bastante importante. El otro 25% será extraído de la muestra demoscópica de 350 personas que tendrá que votar por sus candidaturas preferidas.

Mientras tanto, el 50% restante será responsabilidad del jurado, quien tendrá un gran peso en la selección final. De esta manera, la opinión del jurado supondrá un 50% de la decisión final y la del público el 50% restante. ¿Quién conseguirá acceder a la gran final del próximo sábado?