Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x09 | Programa Zapata... Si no gana, empata

Wikipedia de Bill Hicks, el cómico con el que arrancamos el programa:

https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Hicks



Muerte de Bill Hicks y mejores frases:

https://pijamasurf.com/2014/02/20-anos-de-la-muerte-del-comediante-bill-hicks-sus-mejores-frases-y-videos/



American Scream: The Bill Hicks Story.

https://www.goodreads.com/book/show/248092.American_Scream



Los 12 principios de la comedia de Bill Hicks:

https://www.culturamas.es/blog/2015/04/10/los-doce-principios-de-la-stand-up-comedy/



Estructura del chiste de los Aristócratas, el chiste con el que Castelo le reventó el bolo a Kaco:

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Arist%C3%B3cratas



Rowan Atkinson (Mr. Bean), el cómico que opina que cuanto más mayor se hace un cómico más pierde su voz cómica y su autoridad:

https://es.wikipedia.org/wiki/Rowan_Atkinson



BlackAdder. La comedia medieval mítica de Rowan Atkinson:

https://es.wikipedia.org/wiki/La_v%C3%ADbora_negra



Dora la exploradora le dice a un tren que no tiene pito:

https://www.youtube.com/watch?v=9-kjpa9YKSg



Entradas para el Comedy Ninja del domingo en el Café La Palma, el open mic que presenta Miguel Campos y al que acudirá Iggy Rubín:

http://www.cafelapalma.com/evento/comedy-ninja/



Hoy hemos hablado de "In Trouble", de Katherine Ryan. Puedes encontrarlo en Netflix:

https://youtu.be/i1iNZ4XukhE



La semana que viene hablaremos de "100% Fresh", el nuevo especial de Adam Sandler. Puedes encontrarlo en Netflix:

https://youtu.be/gRycjPiqiNg





