Michael Robinson: "Salí del hospital a trozos, pero nunca más entero"

Hoy ha saltado la noticia, no una noticia cualquiera, sino una con la que la gente se ha volcado y ha querido mostrar todo su apoyo a su protagonista. Este es Michael Robinson, que en La Ventana con Carles Francino ha querido que el mundo sepa, con mucho valor y sin ningún miedo, que tiene que enfrentarse a un cáncer.

En todo momento ha querido dejar claro que está bien y que esto es más normal de lo que parece: "Los secretos se acaban sabiendo y yo me siento un poco farsante de decirle a la gente que estoy bien. El cáncer es un compañero de viaje desafortunadamente en nuestra vida. Si no conocemos alguien directo o indirecto, el cáncer está dentro de nosotros. Pienso que debo de poder hablar de esto muy claramente. A mí me gustaría poder normalizar esto, no quiero ser un bicho raro o que la gente me trate con más cariño porque tenga cáncer".

"Somos mucho más grandes de lo que imaginamos"

"No quiero que nadie se preocupe por mí porque estoy bien y yo no sé qué he hecho para encontrarme bien. Somos mucho más grandes de lo que imaginamos, pero rara vez estamos puestos a prueba. Si yo no tuviera que enfrentarme a esta batalla no sabría que no soy tan calzonazos como pensaba", dijo el mítico presentador de El día de después o Informe Robinson.

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’. Miles de gracias!! — Michael Robinson (@michaelrobinson) 17 de diciembre de 2018

Michael quiso publicarlo también con un tuit desde su cuenta personal y no ha parado de recibir muestras de cariño y apoyo, algo que ha destacado mucho, afirmando que le ha sorprendido y le "emociona".

"Hoy es cierto que hay políticos y gente que no conozco que me desean lo mejor, ese momento, yo no había recibido una expresión del público que me ha llenado tanto, me he sentido querido hoy, y me ha sorprendido porque nos acostumbramos de hablar con todos y con nadie en particular", quiso agradecer el exfutbolista a todos.

Ha destacado la fuerza con la que se siente, pero en todo momento dijo que era uno más, nada más especial que todas las personas que padecen esta enfermedad. Y ya tiene una hoja de ruta trazada para sí mismo: "Si yo pudiera estar a la altura de la mitad de los protagonistas de 'Acento Robinson' o 'Informe Robinson' y aplico su discurso a mí mismo, tendría mucho ganado".

📻 @michaelrobinson: "Si yo pudiera estar a la altura de sólo la mitad de los protagonistas de Acento Robinson o Informe Robinson... estoy muy fuerte, me siento muy fuerte" #MichaelConManu https://t.co/hebauP2LYV pic.twitter.com/TubErThEzH — El Larguero (@ellarguero) December 17, 2018

"Durante 48 horas estuve que no sabía qué día era"

No hay nadie mejor, con ese acento y esa voz tan característica para que cuente cómo se sintió en el momento en el que se lo diagnosticaron y lo que ocurrió. "Durante 48 horas estuve que no sabía qué día era. Me hicieron intervenciones y ni me di cuenta, pensaba que era una pesadilla y un mal sueño y que al día siguiente me iban a decir que era un error, que yo no estaba para morir", dijo.

"Tengo un melanoma que tiene mala salida, pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir cómo voy a vivir mi vida y cómo voy a afrontar esto", continuó el director de 'Acento Robinson'.

"Un señor me decía: 'Michael, igual yo te curo, con inmunoterapia'. Emiliano es un padre de la inmunología y yo encontré una persona que me decía que había luz, Yo llevó 60 años conociéndome poco a poco, y pensaba que era un 'calzonazos', una avestruz, pero salí del hospital a trozos, pero nunca más entero", concluyó Michael Robinson.