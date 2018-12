Montse Abellá: "Ciudad a la que voy, mercado que visito"

Montse Abellá es pastelera del restaurante Santceloni. Sus padres dedicaron gran parte de su vida a la jardinería, algo que hace que Abellá recuerde el olor a flores en su casa de la infancia.

Su marido, Óscar Velasco, le acompaña de viaje a todos los mercados que caracterizan las ciudades, y admite que si nos has visto el mercado, no has visto la ciudad. Además, rememora cómo de pequeña acompañaba a sus padres al mercado semanalmente, disfrutando de ese momento cómo si fuera un campamento o una excursión.

"Uno se define por la manera en la que come", explica, y hace hincapié en cómo la mesa y la comida ayudan a romper el hielo y a unir a los comensales que se sientan en ella.