Vuelve Edu, feliz navidad

Han pasado 20 años, llegaban los anuncios navideños de 1998 y aquel año la estrella no fue ni una burbuja de Freixenet, ni un calvo de la suerte ni unos jóvenes estudiantes que volvían a casa en fechas tan entrañables. Fue un niño de siete años, solo, sentado en el sofá de casa, con la agenda física de teléfonos en mano, y con un móvil de la desaparecida compañía Airtel, que llamaba a todos los amigos, allegados y familiares y les decía "Hola, soy Edu, feliz navidad". No existían ni los SMS, ni las redes sociales ni los trending, pero nadie duda hoy de que aquel fue el primer "viral" de la historia. No hay nadie que tenga más de 25 años hoy al que si le dices "hola soy Edu...", no te conteste "...feliz navidad".

Aquel Edu se llamaba Enrique Espinosa. Hoy tiene 28 años, es emprendedor y cofundador de la empresa de marketing digital Ninja. Y ha vuelto con su personaje, ha grabado otro anuncio. Es un Edu millennial que protagoniza en este caso un anuncio de la marca Volkswagen. Arranca con una llamada de "hola soy..." , pero decide colgar el teléfono y coger un coche y felicitar la navidad a todos los amigos y familiares en persona. Prefiere ir a verlos. Veinte años después es otra marca, otro Edu y otro concepto muy necesario en una sociedad que cada vez vive más en la virtualidad.

Enrique Espinosa ha contado a Carles Francino que no se arrepiente de haber hecho aquella campaña, pero que a esas edades tuvo sus consecuencias. "Sufrí bullying tras las tres campañas del anuncio, eran otros tiempos, aquello se veía como cosa de niños. Sufrí burlas, pero no quiero culpar al anuncio, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera dependiendo de sus cualidades", nos ha confesado Enrique Espinosa que hoy prefiere que quienes le acosaron , más que pedirle perdón, ayuden hoy de mayores a evitar que haya acoso en su entorno.

También el "Edu/Enrique" de 28 años ha pedido, con ironía, disculpas a todos los afectados por el anuncio, "es justo decir que mi sufrimiento debo compartirlo con todos los edus de España, de verdad que lo siento mucho, y que si ven el nuevo vídeo no se lo tomen a mal y no digan ¡otra vez no, por favor!". Todos disculpados solo queda decir, Enrique, Edu, feliz navidad.