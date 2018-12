Iglesias: "Lo de Cataluña no se va a resolver a palos y todo el mundo tiene que arrimar el hombro"

“La gente está aburrida de esta política de reality show”, ha señalado Pablo Iglesias sobre la situación que se vive en Cataluña. El líder de Podemos asegura que lo razonable de cara al Consejo de Ministros de este viernes sería que Gobierno y Generalitat se pudiesen reunir a pesar de sus diferencias porque “se necesita que las administraciones funcionen”.

Iglesias está convencido de que esto no se va a arreglar a palos y que “todo el mundo tiene que arrimar el hombro”. “Ambos se tienen que reunir a trabajar”, ha señalado Iglesias, que ha asegurado que su partido ha trabajado discretamente para que ambas administraciones sean capaces de dialogar. “Es evidente que Torra no está acertado en sus declaraciones, pero algunos ministros del Gobierno también hablan antes de pensar diez segundos”, ha apuntado.

Sobre las manifestaciones convocadas por distintos colectivos en Barcelona, Iglesias asegura que la tensión no ayuda. “Atacar sedes no ayuda a crear el clima del diálogo”, ha explicado. A pesar de todo, Iglesias defiende el derecho de manifestación y que éstas deben ser pacíficas, además se ha mostrado confiando en que los Mossos garantizarán el derecho pacífico de los derechos de reunión y manifestación. Pero Iglesias cree que la solución a todo para por “trabajar desde la diferencia porque este no es un conflicto que se vaya a resolver “ni a palos ni a tuits”.

Iglesias también ha comentado la última metroscopia, que dejan un pentapartido sin combinaciones que permitan la formación de un gobierno claro. “Para nosotros todo lo que no sea ganar está lejos de nuestras expectativas”, ha apuntado el líder de Podemos, que ha pedido prudencia con las encuestas. “Lo que sí señala es el fin de bipartidismo. Los cuatro partidos estamos en una horquilla de cuatro puntos y eso dice que puede pasar cualquier cosa y que quien quiera gobernar tendrá que llegar a acuerdos”, ha apuntado Iglesias.