Ser vicepresidente de Estados Unidos y demostrar tu incultura a toda la nación

No creo que muchos de vosotros seáis de los que mandan postales por Navidad. De hecho, parece que ahora solo recibo postales de la gente que el resto del año me manda facturas. Y la mayoría lo hacen por email, los muy vagos. Lo que pasó tal día como hoy hace unos años os hará estar agradecidos de que esta tradición esté en franca decadencia.

Dan Quayle no es un político que mucha gente recuerde. Yo sí. Este figura fue el vicepresidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, cuando el presidente era George Bush padre. Y lo recuerdo sobre todo por la estupefacción que me producía que alguien tan increíblemente lerdo hubiese podido llegar tan lejos. Para daros una idea, después de una visita por Latinoamérica, comentó que la gente que había encontrado era muy simpática, y que le sabía mal no haber prestado más atención a sus clases de latín y así haber podido hablar con ellos directamente.

Con estos antecedentes, no os sorprenderá mucho lo que hizo un 21 de diciembre de 1989. En la postal de Navidad manuscrita que mandaba a varios miles de personas como vicepresidente de la nación, hizo una falta de ortografía al escribir beacon con “k” en lugar de “c”. Beacon quiere decir faro, y Quayle estaba deseando que su país siguiera siendo un faro de esperanza para el mundo. Lo cierto es que él siguió siendo un faro de esperanza para todos los incompetentes del mundo.