Carlos Coello, tras su segundo Mundial de muay thai: "No quiero pararme aquí"

El reciente campeón del mundo de muay thai, Carlos Coello ha estado en El Larguero repasando su victoria. Se trata del segundo mundial que consigue el gaditano, algo que consiguió frente al japonés Kunitaka en la final del título planetario ISKA. El luchador hará el saque de honor en el Carranza en honor al título logrado.

El deportista se ha mostrado orgulloso de lo conseguido y de hacer el saque de honor. "Hacer el saque de honor significa mucho. Estoy orgulloso tanto de ser de la ciudad de Cádiz como de ser del equipo de fútbol".

"Aun no me lo creo, cuando empecé no me lo imaginaba. Hemos ido quemando etapas y hemos podido conseguir esto. No quiero pararme aquí", añade.

"El combate fue ganado por parada médica debido a un golpe. Es como meter un gol a los diez segundos. Habíamos estudiado la estrategia para llegar a eso contra un rival que hacía su tercera defensa del título. El codazo es uno de los golpes permitidos y más potentes que existen en este deporte", nos cuenta sobre la pelea.

"Vivo en Tailandia desde hace cuatro años. He competido en los mejores estadios y en algunos de los mejores eventos. Yo siempre he tenido claro de donde soy", nos dice un luchador que tiene muy claros sus orígenes.