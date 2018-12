"El Madrid es un equipo hegemónico en Europa pero es incapaz de trasladar esa hegemonía a España"

El fin de semana ha concluido con la victoria del Real Madrid en el Mundial de Clubes tras imponerse al Al Ain por 4 - 1. Además, el FC Barcelona y el Atletico de Madrid han ganado sus partidos de la Liga Santander ante el Celta de Vigo y el Espanyol respectivamente. Todo esto y mucho más se ha analizado en el Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo.

Talavera: "A un equipo de leyenda hay que pedirle algo más que ganar la Champions. Para mí un equipo de leyenda es el Barça de Guardiola. Para mí un equipo de leyenda no es un equipo que acaba a veinte puntos del primero"

Álvaro Benito: "Un equipo de leyenda es el que se mantiene en el tiempo. El Madrid es un equipo que ha conseguido tres Champioons seguidas y cuatro o cinco años. Cuando eso se recuerde, ¿creéis que alguien le va a decir que no ganó la Copa?. ¿El Barça de Guardiola deja de ser leyenda cuando pierde contra el Inter en semifinales?".

Antonio Romero: "Esto no es discutible. Puede ser discutible como juega y cómo gana las competiciones, pero no es discutible que es un equipo de leyenda. No es discutible el decir que este Real Madrid pasará a la leyenda, porque lo que marca la leyenda es la Liga de Campeones".

Mario Torrejón: "Me parece un éxito rotundo que Simeone haya ganado siete títulos en siete años. Es verdad que la Champions del Madrid fue en mayo, pero ganó ayer también. Entre conclusión y conclusión el Madrd va ganando trofeos".

Jesús Gallego: "La marca de tres Champions consecutivas en este siglo no la va a conseguir nadie, y va a ser mas grande a medida que pasen los años. Es algo casi imposible. Nadie había hecho ni siquiera dos. si hay alguno que gana dos seguidas, le quedará el reto increíble de ganar la tercera. el tiempo va a hacer más grande lo que ha hecho el Real Madrid. Y todo en la era del mejor jugador del mundo que es Messi, lo que hace aún más grande la victoria".

Marcos López: "Es hegemónico en Europa, pero esa hegemonía es incapaz de trasladarla a España. Es incapaz de ganar tres o cuatro Ligas seguidas".

El FC Barcelona y Jordi Alba

Jordi Martí: ""Creo que no hay 'caso Jordi Alba' y terminará renovando. Es el socio preferente de Messi".

Álvaro Benito: "Alba tiene la capacidad de sorprender, tiene el timing de soprender, hace las cosas en el momento en el que tiene que atacar el espacio".

El Atlético y Lucas Hernández

Talavera: "Está más cerca de irse que de quedarse. El club le ha ofrecido un aumento pero para el año que viene. Le han apretado para que se quede. Lucas se fue de una reunión muy tocado".

Pablo Pinto: "Me ha llegado que la subida de después del Mundial no llegó a producirse. El Bayern le ofrece mucho más de lo que cobra".