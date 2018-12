'Tiempo después', la comedia más antisistema de Cuerda

Tiempo después es la nueva comedia surrealista de José Luis Cuerda, que vuelve al universo de Amanece que no es poco, con un grupo de cómicos que han financiado el proyecto, como Arturo Valls, Buenafuente o Berto Romero. Se titula Tiempo después, nos sitúa en el futuro, en el año 9177 donde solo queda un edificio en España, donde viven unos privilegiados, mientras que los parados viven en unas chabolas de las afueras. Es una sátira política de la situación actual, para la que han reunido a muchísimos actores: Roberto Álamo, Carlos Areces, Manolo Solo, Blanca Suárez, Antonio de la Torre, Miguel Rellán o Gabino Diego, estos dos últimos ya estuvieron en la obra maestra de Cuerda, Amanece que no es poco, película a la que ahora homenajean con ese humor tan rural y surrealista.

Es un guion que el director de La lengua de las mariposas o El Bosque animado, tenía escrito desde hace ocho años, pero que nadie quería producirlo. Ha sido finalmente Félix Tusell y Arturo Valls. Este va a ser un año de homenajes cinematográficos y también de premios para Cuerda. El director albaceteño va a recibir el premio Feroz de Honor este 2019 en la gala que se celebrará en Bilbao.

Cambiamos de género, hablamos de Lo que esconde Silver Lake, la segunda película de David Robert Mitchell, el director que logró gran éxito co la cinta de terror It Follows. Esta vez deja el terror para meterse en una historia lisérgica de un joven de Los Ángeles, aburrido y obsesionado con el sexo y con una vecina sexi, que quiere ser actriz y a la que sigue constantemente, en un viaje por las fiestas y mansiones de la ciudad en el que muestra un retablo de personajes sórdidos y un reflejo de la cultura pop del momento. El protagonista es el ex-Spiderman Andrew Gardfield.

La japonesa Naomi Kawase estrena esta semana Viaje a Nara, una cinta protagonizada por Juliette Binoche. Es una escritora francesa que viaja a la región japonesa de Nara para ver un fenómeno extraño de la naturaleza y allí se enamora de un misterioso hombre que vive en las montañas, a pesar de las barreras del lenguaje y la cultura.

Terminamos con una película iraquí, La decisión, dirigida por Mohamed Al Daradji, se sitúa en el año 2006, el 30 de diciembre, día en que los musulmanes celebran una fiesta sagrada. En Bagdad acaban de reabrir la estación de tren y allí está una joven que pretende cometer un atentado suicida, pero no se atreve, en ese momento se encuentra con otro joven que trata de seducirla y de que abandone sus planes.

En televisión esta semana, con Laia Portaceli, entrevistamos a Itziar Castro, protagonista de una de las series españolas de los últimos años, Vis a vis.