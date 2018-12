Yago de Vega: "Hay que acabar con la gentuza que hace que vayamos con miedo al fútbol"

El Inter - Nápoles de Serie A acabó con cuatro heridos y un muerto tras ser atropellado por un autobús debido a una estampida por los disturbios de los ultras. La víctima mortal fue uno de los líderes de los ultras del Inter y el director de El Larguero analiza cómo afecta la violencia a los aficionados.

"Esta gentuza evidentemente no tiene que estar en la calle, son delincuentes. Lo comentamos hace escasas semanas con el tema de la Copa Libertadores y con la afición de River Plate con ese lanzamiento de objetos al autobús de Boca Juniors", comenzó.

El hombre fallecido, de 35 años, tenía prohibido entrar en estadios debido a su registro policial desde hacía 12 años. "Cómo debe ser la vida de una persona que lleva 12 años con prohibición entrar en un estadio y que encuentra la muerte de esta forma tan absurda después de estar golpeando algunas barras de hierro cdel equipo rival", explicó.

"Esto es un problema que tenemos encima y que este mismo año hemos visto varios episodios. A ver si acabamos definitivamente con esta gentuza, que no puede convivir en sociedad y no deben estar entre nosotros. Esta gente que no es violenta en el mundo del fútbol, es violenta en su vida. Es violenta en su día a día, es violenta cuando sale un día por la noche, es violenta cuando va a comprar al supermercado y es violenta cuando se encuentra en cualquier situación de su vida", dijo.

"Evidentemente hay que acabar con toda esta gentuza que lo único que hace es que vayamos en algunas ocasiones con miedo o que incluso haya gente que diga 'me niego a llevar a mi hijo de 5, 6, 7 o 10 años al fútbol porque me pueda encontrar con un tipo de esta calaña", concluyó.