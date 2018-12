Manu Sarabia: "El Athletic es un club de fútbol y no se debe mezclar con la política"

Manuel Sarabia, mítico '9' del Athletic Club, ha hablado con Carrusel Deportivo sobre la nueva situación del club con la renovada junta directiva, después de que Aitor Elizegi ganara las elecciones a la presidencia. Sobre el mensaje político del cocinero, el exfutbolista ha querido destacar que los leones son un equipo que "aúna a todo el mundo" y que "no se debe mezclar fútbol con política":

"No quiero hablar tanto de las sensaciones que me dieron uno y otro. Hay que apoyar al presidente y que haga las cosas que se necesitan en el Athletic. Yo estoy muy preocupado por la situación en la que estamos viviendo, muy delicada en la clasificación y las sensaciones en el juego que no son muy buenas. Esperemos que la junta directiva pueda tomar las decisiones deportivas correctas para salir de este bache y a medio-largo plazo una ruta estable", destacó sobre lo que espera del sustituto de Josu Urrutia tras siete años al mando.

Otro de los debates que se ha levantado con la situación en la tabla es sobre la filosofía de los 'leones', pero Sarabia, que perteneció a un Athletic campeón de dos ligas, una copa y una súpercopa, tiene claro que esa forma de actuar debe ser la misma.

"En estos momentos delicados en cuando suele salir el debate sobre la filosofía. No solamente nos hace únicos, especiales y envidiados por la mayoría, y que nos fortalece. El sentimiento de pertenencia nos hace mucho más fuerte, a pesar de lo que la mayoría de gente pueda pensar que nos debilita", afirmó.

Garitano

"Hay que permitirle toda la confianza del mundo. Tiene todas las cualidades para sacar al equipo adelante".

Lezama

"Hacer que ese sentido se agudice cada vez más. Cualquier chaval que llega a Lezama y en ese momento está cumpliendo su sueño, hay que captarle de tal forma que aunque tenga todas las oportunidades del mundo vea que el Athletic es lo más grande a lo que pueda aspirar".

El dinero

"Aunque tengo clarísimo que la plantilla del primer equipo tiene que ser mayoritariamente de Lezama, aunque luego haya fichajes puntuales. El dinero hay que emplearlo a mejorar Lezama, en métodos, sistemas de entrenamiento, entrenadores de nivel, máxima dedicación..."

Ibai y Llorente

"Estaos hablando de futbolistas más que contrastados. Serán de las principales decisiones que tengan que tomar. Si nosotros pudiéramos contar con todos los jugadores con los que podemos contar, estaríamos peleando por ser el tercer o cuarto equipo de LaLiga. Eso es a lo que tenemos que aspirar".