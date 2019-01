Toni Nadal: "A Rafa no le va a afectar de cara a Australia no haber jugado los meses anteriores"

Rafa Nadal no jugará en Brisbane. El de Manacor anunció en la mañana de este miércoles que no jugaría el torneo de la capital del estado de Queensland. El objetivo del balear es llegar en buenas condiciones al primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en el que participaría con tan sólo un partido disputado en los últimos cinco meses.

Su tío y exentrenador, Toni Nadal, cuenta en El Larguero el porqué de esta renuncia. "Tiene una distensión muscular que se hizo aquí en Manacor el día antes de viajar a Abu Dhabi", explica.

"Rafa me ha explicado el tema y me ha dicho que había las dudas y que le han aconsejado no hacerlo, que no tiene nada preocupante, pero hay que tener cuidado. Teóricamente no es nada y que por precaución mejor no jugar", añade.

"Si Rafa seguía jugando así, tenía riesgo de recaída para estar un mes fuera", dice también Toni, ahora centrado en la Academia de Manacor.

"Otros en el caso de Rafa habrían arrojado la toalla"

Toni afirma rotundo que esto no le va a afectar al ahora número dos del mundo de cara al Abierto de Australia que comienza el 15 de enero. "A Rafa no le va a afectar de cara a Australia no haber jugado los meses anteriores. Es verdad que son sólo entrenamientos pero está a muy buen nivel", dice. "Rafa casi siempre ha vuelto muy bien después de una lesión. No tengo que pensar que será diferente". "Otros en el caso de Rafa habrían arrojado la toalla", añade también.

¿Y si Rafa te dice que vuelvas con él en su última temporada como profesional? "No creo que pase eso", dice entre risas el tío del número 2 del mundo sobre una posible vuelta al lado de Rafa en el circuito.

"En junio nos dijiste que creías que Rafa seguiría entre tres y cinco años más. ¿Sigues pensando lo mismo?", le pregunta Álvaro Benito. "Sí, creo más en los tres años que en cinco", responde Toni.