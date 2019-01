Fernández Vara: "Renfe no se puede ofender porque les llamen inútiles, porque lo son"

Guillermo Fernández-Vara dice basta. Al presidente extremeño ya no le valen las disculpas de Renfe. "Se las podían ahorrar, nos hacen más daño. Con disculpas no se soluciona una situación tan caótica", advierte visiblemente enfadado ante el último episodio de los trenes en blanco y negro que conectan su comunidad. Cerca de 180 personas tiradas de noche sin calefacción ni soluciones. En las últimas 48 horas cuatro averías han afectado a trenes extremeños.

"El problema de este país no está en las banderas ni en las identidades, está en la desigualdad. De eso se trata", espeta, tras haber conversado con el presidente del Gobierno, y constatar que esta es la gota que colma el vaso. "Hay que coger el toro por los cuernos y definir las prioridades en este país. Tenemos que ser iguales en las obligaciones pero también en los derechos. Hacemos un verdadero esfuerzo fiscal y tienen que tomarse en serio las necesidades que tenemos, no puede ser que haya comunidades con trenes el siglo XXI y Extremadura, con trenes del siglo XIX".

El socialista eleva el tono y repite las palabras del director de transportes de la Junta de Extremadura. "Renfe no se puede ofender porque les llamen inútiles, porque lo son". Y lanza un aviso: "Si Renfe no puede asegurar que el tren pueda salir, que lo diga ya para que la gente pueda hacer su vida". Y profundiza en ese órdago a la operadora ferroviaria: "Seamos sinceros, mirémonos a la cara, si no podemos garantizar la seguridad de las personas, que Renfe los traslade en autobús pero no los someta a esa indignidad, que alguien se quede tirado de noche sin calefacción. Eso no puede ser".

Fernández Vara admite que los dos últimos ministros de Fomento, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos, han dado prioridad a las conexiones ferroviarias de Extremadura. "Le han dedicado tiempo pero el problema es que estamos poniendo parches a una línea antigua". El presidente extremeño asegura que el gobierno lo sabe y lo comparte, pero mientras se acometen las mejoras prometidas, reclama honestidad. "Si no hay seguridad de que el tren va a llegar con un mínimo de garantías, que sean honestos y que lo suspendan, pero ya no vale más, la paciencia se agotó hace tiempo, pero no faltarnos al respeto más, esto es una falta de respeto. Renfe tiene que espabilar y ponerse las pilas, ser honestos con ellos y con nosotros", zanja tras denunciar que los cuatros o cinco trenes de Año Nuevo sufrieron problemas.

El socialista sí saca algo positivo de este caos en pleno año electoral. "Empieza el año hablando de las personas y las desigualdades, eso es importante, pero me produce mucha pena e indignación que parece que somos de segunda división", concluye indignado.