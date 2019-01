Bordalás: "No consigo entender que el VAR entre en unas acciones y en otras no"

El entrenador del Getafe José Bordalás ha estado en los micrófonos de Carrusel Deportivo hablando de la derrota de su equipo ante el FC Barcelona en el Coliseum y hablando de la actuación del VAR en el mismo.

Precisamente del arbitraje ha empezado hablando el técnico. "Nos ha perjudicado en una jugada puntual con el gol anulado en el minuto 8. el partido hubiera sido otro sin duda. No se puede decir que nos haya perjudicado en general pero la jugada es clave", ha comentado.

"Lo que no llego a entender es porque el VAR entra en unas jugadas sí y otras no. A nosotros ya se nos perjudicó en el último minuto en San Mamés en un penalti a Jaime Mata que no se pitó. La de hoy es una jugada que hay un ligero contacto", ha añadido.

Sobre el partido

Bordalás también ha hablado del encuentro del Coliseum. "Hemos interpretado bien el partido. A Messi no se le puede dar nada y en una ocasión de listo nos ha hecho gol. Luego a Luis Suárez le ha salido una auténtica volea. Luego hemos tenido ocasiones muy claras. Jaime Mata también falló su ocasión después de hacer lo más difícil", afirma.

"Estamos contentos por el trabajo del equipo hay que felicitarlo, nos hemos enfrentado al mejor Barça de la temporada. Parecía intratable y les hemos plantado cara y el resultado podría haber sido otro", ha seguido diciendo.

No descarta al Madrid para la Liga

"El Barça y el Madrid siempre son favoritos. Estar a diez puntos es una distancia importante pero no definitiva. Yo no le descarto todavía. Es la liga más competida e igualada de la historia de la Primera División", ha dicho sobre las posibilidades del Madrid en el campeonato doméstico.

