Manu Carreño: "Si Solari es justo tiene que sentar a Marcelo"

Después de la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Bernabéu en la misma semana en la que ya empató ante el Villarreal, Manu Carreño valoró la situación del equipo blanco y destacó a dos nombres propios.

Por un lado, el director de 'El Larguero' habló de Marcelo. "Marcelo tiene que ser claramente suplente. Si no lo hace Solari está siendo claramente injusto y no está siendo valiente. Si eres valiente para sentar a Isco, sé valiente para sentar a Marcelo, que no da una. No pasa nada", dijo.

"Si Solari es justo tiene que sentar a Marcelo", sentenció Carreño.

Vinícius, el más atrevido

El otro nombre propio que el director de 'El Larguero' quiso destacar este domingo fue el de Vinícius. "He visto a Vinícius para ser titular. Es el que más me ha gustado, el que más se ha atrevido con diferencia. Si todos hubiesen estado al nivel de intensidad y atrevimiento que Vinícius, otro gallo cantaría".