El acuerdo andaluz entre PP y Cs frente al documento de Vox: los seis puntos de choque

LEYES LGTBI - Defensa de derechos LGTBI y lucha por la igualdad de trato y contra la discriminación. - Dotación presupuestaria para la efectividad y protección de derechos recogida en la Ley 8/2017

- Derogación de la Ley 8/2017 que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de colectivo LGTBI y familias - "España no es un país homófobo que necesite leyes especiales. La ley atribuye privilegios injustificados" - No votarán a favor de dar presupuesto a medidas relacionadas.