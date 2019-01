El repaso de Madina a PP y Cs por dar alas a Vox: "Que sean valientes para no tomarnos por idiotas"

Tras analizar el documento de propuestas que este martes el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha entregado a su homólogo del PP, Teodoro García Egea, en el que entre otras medidas la formación de Santiago Abascal plantea desmontar la autonomía andaluza, suprimir las leyes contra la violencia machista y LGTB, la creación una consejería de Familia y Natalidad y cambiar de fecha el día de Andalucía para que coincida con el final de la Reconquista, Àngels Barceló ha abierto la tertulia.

El testigo lo ha recogido en primer lugar Eduardo Madina, exdiputado del PSOE y que ha formado parte de varias mesas negociadoras, que ha instado a PP y Ciudadanos a dejar claras sus líneas rojas y si consideran negociable algunas cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la violencia que asesina a las mujeres.

Con este documento sobre la mesa, con esos 19 puntos que entendemos que el secretario general de Vox le ha entregado al secretario general del PP, que los habrá leído entiendo que allí por primera vez y que a pesar de ello no se ha levantado de la mesa porque considera que son cuestiones que se pueden negociar. Con este documento en la mano, leyendo este documento, ¿qué puede estar pasando en estas horas de reunión?

El PP tiene que calibrar qué está haciendo. Puede marcar todo lo que le quede de historia como partido. Y esto lo digo con todo conocimiento de lo que acabo de decir. Si esto está sucediendo es básicamente por dos razones. La primera es que, aritméticamente, sus votos son necesario para un gobierno tripartito de las tres fuerzas de derechas. Segundo, porque ninguna de las otras dos fuerzas de derechas ha dejado claro, sobre todo el PP, cuál es su línea roja sobre todo aquello que es innegociable.

Lo que tiene que contestar el PP es esto. Uno. ¿Es negociable que las mujeres son iguales que los hombres? Si lo va a meter en la mesa de negociación, el PP considerará que es negociable. Dos. ¿Es negociable la lucha institucional contra la violencia que mata a las mujeres sí o no? Yo creo que no. El PP tiene que decirnos si lo va a someter y lo va a dar naturaleza de negociable. Tres. ¿Es negociable el 28 de febrero? Es decir, la orgullosa, y con razón tras 40 años de dictadura que se ensañó con una tierra que perdió la Guerra Civil, autonomía andaluza. El derecho de esta tierra a su autonomía nacida no del 2 de enero de 1492, que es una exhibición impúdica de la ignorancia lo que hacen Abascal y su partido. No le demos carta de naturaleza política, es una exhibición impúdica de la ignorancia histórica. Eso es lo que hacen.

Esta autonomía consagrada en 40 años. ¿Es negociable? Si el PP se queda en esa mesa, le está dando carta de naturaleza de que es negociable (...) Si atenta contra nuestro sistema de derechos fundador de nuestro proceso constituyente, ¿Es una fuerza constitucional o no? Uno puede ser republicano, monárquico, centralista, federalista, puede defender la independencia con arreglo a la ley y de forma pacífica, pero... ¿Puede atentar, ir directo, cuestionar el sistema de derechos que blinda el principio de ciudadanía donde lo que sucede es que el estado no entra en todo aquello que te compete a ti como mujer o a mí como hombre? Por ejemplo, el derecho de una mujer a interrumpir de forma autónoma su embarazado si así lo desea. Algo que está dentro de lo que el PP ha empezado a considerar negociable en tanto en cuanto sus negociadores no se levantan de la mesa.

Aquí hay dos opciones y a las fuerzas que les corresponde, PP y Ciudadanos, les toca tomar una decisión que les va a marcar de por vida. ¿Van a dar carta de naturaleza a una fuerza nacionalpopulista de extrema derecha y ultranacionalista como fuerza política con la que se puede pactar? El gobierno de Macron ha dicho que no, todos nosotros creo que pensamos que no, la gran mayoría de los andaluces han dicho que no porque si no habrían votado a Vox. ¿Ellos creen que sí? ¿Le van a dar carta de naturaleza extensible a otras comunidades autónomas? Tienen que decirnos donde empieza y termina su deontología democrática. Vox no viene a pactar, viene a por nuestro sistema. Y esta es la decisión que el señor Rivera, tratando de esconderse y diciendo que esta negociación no va conmigo no toma. Van a hacer depender el gobierno de casi 8 millones y medio de andaluces de un partido que dice que las mujeres son menos, que los gais son menos, que las lesbianas son menos, que hay 52.000 seres humanos que deben ser deportados, que el sistema autonómico hay que acabar con él y que las leyes que nos hacen ser una democracia en Andalucía ya no operan. ¿Este es un partido con el que se pacta? Que nos lo digan claramente. Si son valientes para recibir sus votos y el laurel del poder en San Telmo, que sean valientes para no tomarnos por idiotas, porque no lo somos.

De las 50 medidas recogidas en esos 19 puntos, hay 12 que no solo son polémicas, sino que incluso puesta en marcha incluso es dudosa. Vox propone al Partido Popular un batería de medidas que reafirman sus postulados más radicales entre la dudosa legalidad y la carencia de competencias.

