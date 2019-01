Unai Sordo: "Estamos muy preocupados por el discurso misógino de parte de la política española"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER horas antes de reunirse con el líder de UGT, Pepe Álvarez. Los sindicatos han dicho en las últimas semanas que si no se retiran los aspectos más lesivos de la reforma laboral plantearán movilizaciones en este inicio de año

"No hay cambios sustanciales porque no se han producido cambios en la política laboral, porque se han producido poquísimos cambios en la política fiscal y creo que el Gobierno se ha quedado colgado en las declaraciones y bastante poco concreto y ejecutivo respecto a cómo modificar esas reformas, que en mi opinión tiene que ser la laboral; pero no olvidemos las pensiones y un debate de fondo que es la fiscalidad que quiere este país", ha explica Sordo.

El líder de CCOO ha lamentado que la reforma laboral ahora en vigor y aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy abriera la posibilidad de que "se paguen salarios de miseria aunque el sector vaya muy bien".

Sordo ha explicado que desde su sindicato están "muy preocupados del discurso misógino en parte de la política española" y ha destacado que no va a haber marcha atrás en los derechos ganados. Ha explicado que lo que está en juego ahora es por dónde va a ir el discurso político de los próximos meses en España.

Durante la entrevista han hablado con la alcaldesa de Avilés que junto a otros representantes se dirigen a Madrid para pedir al Gobierno un proceso industrial viable en caso de que se confirma el cierre Alcoa, Industrias Xove.