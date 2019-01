Bonig, sobre las medidas de Vox: "En el PP hay líneas rojas que no vamos a traspasar"

Isabel Bonig, líder del PP valenciano, ha asegurado en Hoy por Hoy que en su partido hay unas líneas rojas que no van a traspasar y ha responsabilizado a Vox de frenar el cambio en Andalucía. “Hay que ser pragmático”, ha asegurado. “Me preocupa que no se llegue a materializar el cambio porque algunos partidos no estén a la altura”, ha señalado Bonig, que cree que las cuestiones que planea Vox son una primera toma de contacto y que la negociación se pueda reconducir.

Bonig ha reiterado ese discurso de los populares de que nadie les puede dar lecciones y ha acusado a Pedro Sánchez de estar en el gobierno gracias al apoyo de los “golpistas catalanes”. Bonig ha señalado que Vox es diferente porque sus medidas, en contra de la de los partidos independentistas, están dentro de la Constitución y que dentro de la ley se puede negociar. “Defender otra organización territorial no es ilegal”, ha apuntado en referencia a la propuesta de Vox de suprimir las autonomías.

La violencia doméstica

El paso atrás de Pablo Casado hablando de violencia doméstica para agradar a Vox no sentó bien en ciertos sectores del PP. Bonig ha salido en defensa de su líder. “Pablo Casado lo entiende perfectamente”, ha señalado. “Este es un debate superado y creo que todos deberíamos tener más responsabilidad. Es una realidad objetiva que las mujeres están siendo matadas y no podemos obviar esa realidad”.

Bonig ha asegurado que dentro del PP lo tienen claro y que a pesar de ser una de las medidas estrellas de Vox para su formación es una línea roja y que no van a retroceder. “Es un tema que hay que sacar del debate político”, ha subrayado Bonig, que ha señalado a Vox. “Si no son capaces de ser pragmáticos serán los responsables de que no hay cambio en Andalucía. Nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios y valores”, ha concluido.