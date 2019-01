Juan Marín: "A mí no me vincula el acuerdo entre el PP y Vox"

Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que el pacto de investidura entre el PP y Vox no le afecta: “Lo que me preocupa es lo que se aprueba en el Parlamento, no lo que aprueban dos fuerzas políticas en su acuerdo. A mí no me vincula ese acuerdo, igual que si fuera un acuerdo entre el PSOE y Adelante Andalucía”.

Marín no se siente vinculado al pacto PP-Vox “porque ni he participado ni lo he suscrito” y porque tendrán que buscar apoyos en el Parlamento si quieren aprobar las 37 medidas que incluye. “No es que esté de acuerdo o en desacuerdo con las medidas. Cuando lleguen al Parlamento, ya veremos”. Aunque el líder de Ciudadanos sí ha confirmado que “no va a cambiar nada en la sanidad pública andaluza”, en referencia a la petición de Vox de dejar de sufragar los abortos. Preguntado por si se va a financiar con dinero público la educación segregada por sexos, Marín ha dicho que “no” y que PP y Vox tendrán que buscar 55 votos en el Parlamento si quieren aprobar la media.

(seguirá ampliación)