Requisitos para salvar a España

Los Reyes Magos me han traído la correspondencia del matrimonio Fitzgerald, Scott y Zelda, y la estoy alternando con las cartas de Villarejo a Sánchez. Tienen un aire porque ya sabes que Fitzgerald tenía encerrada a su mujer en un psiquiátrico, y esto metafóricamente casi viene a ser lo mismo.

Villarejo dice frases como "siempre he pensado que un hombre no vale nada si no defiende a su país". Hombre, en primer lugar, depende del país. Y en segundo lugar, cada vez que alguien cuenta que su deber es salvar España, va a pedir algo. Si quieres pedir algo en este país lo primero que tienes que hacer es que quieres salvar España.

En su carta Villarejo recuerda que sus servicios al país fueron tan altos que si no les sacan de la carcel, lo destruirá, que es otra característica de los salvapatrias es que les importa un carajo la patria.

Así que Villarejo se da el lujo de un secuestro: tengo al Estado conmigo, paguen su rescate y yo me callaré. Con lo que se cumple otro requisito: cuando dices que te importa mucho España, lo que estás diciendo es que te importas mucho tú.