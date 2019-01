Casarte con un artista y por obligación teniendo 13 años

Paul Gauguin, para los que no seáis aficionados al arte, fue un pintor post impresionista francés que ha pasado a la memoria colectiva sobre todo por sus cuadros ambientados en Tahití. Son obras que transmiten un mundo amable y pausado, lejos de la corrupción y el frenesí de occidente.

Pero hoy recordamos que Gauguin no dejaba de ser un agente de ese mundo y que no tenía muchos reparos en aprovecharse de su posición de poder en la isla. Porque a quien recordamos hoy es a Teha’amana, la adolescente de 13 años que un 11 de enero de 1892 fue dada en matrimonio por sus padres al artista francés, que tenía entonces 43 años.

Según dejó anotado Gauguin, la “contratación” se hizo esa misma tarde. Pese a que él parecía no considerarlo como un matrimonio real, eso no le impidió dejar a la chica embarazada poco después. Él volvió a Europa y tardó un tiempo en volver, y cuando lo hizo, ella no quiso volver a su lado; según parece, el motivo de su rechazo fueron las llagas que la sífilis había abierto en el cuerpo del artista.

No sabemos ni qué pasó con el hijo que tuvieron ni cómo reaccionó ella ante su muerte pocos años después, pero sí sabemos que volvió a casarse, esta vez con un habitante nativo de su isla. En fin, no sabemos si sería un gran consuelo para ella, pero al menos lo de casarse con un señor sifilítico 30 años más viejo le sirvió para entrar en la historia del arte

