Carreño: "Algo ha pasado y Solari le ha puesto la cruz a Isco"

Los números son claros. En los 16 partidos que Solari lleva como entrenador del Real Madrid Isco ha jugado únicamente dos como titular. Uno en Copa ante el Melilla y frente al CSKA en Champions. Ambos intrascendentes. Además, se quedó fuera el primer día de Solari, ante el Melilla, no fue convocado ante la Roma, y no tuvo minutos ante el Celta y el Rayo.

Según informaciones de Antón Meana y Javi Herráez, el cuerpo técnico no le pone en el campo porque entrena mal, pero según el entorno del futbolista no es así.

Sobre la relación de Solari e Isco opinó Manu Carreño en El Larguero. Afirmó que era evidente que Solari no traga a Isco. "No sabemos qué habrá pasado, pero sabemos que algo ha pasado para que Solari le haya puesto la cruz, aunque también es verdad que ha tenido estos problemas con otros entrenadores. Como éste ninguno, pero ha tenido problemas de no jugar y no ser titular".

En El Larguero también se debatió sobre la relación entre ambos. Jesús Gallego y Antonio Romero tomaron parte por Isco mientras Jordi Martí y Marcos López defendieron a Solari.

¿En la guerra Solari-Isco con quién vas? En El debate de los jueves de esta semana analizamos la relación entre Isco y Solari dentro del vestuario del Real Madrid