El ermitaño del Siglo XXI

'100 días de soledad' acompañado únicamente del entorno. Naturaleza, animales y una cámara para plasmar la experiencia de desconectar en la época de la conexión. Eso es lo que hizo el fotógrafo José Díaz. A finales de 2015 decidió lanzarse a esta aventura y participar en el proyecto que le propuso un amigo productor. "Era nobel en esto de coger una cámara, pero al final no se me dió tan mal", nos cuenta José.

Su aislamiento tuvo lugar en una cabaña de su propiedad, en el Parque Natural de Redes (Asturias). "Conocía muy bien el entorno. El día se pasaba rápido. Dedicaba 6 horas a caminar para poder llegar hasta los puntos de grabación. Después unas tres horas al cuidado de la cabaña, huerta, animales, etc. Otras a visualizar lo que había grabado durante el día. Una experiencia única e irrepetible".

José es un amante de los animales y la naturaleza, algo fundamental para poder estar desconectado de la realidad durante tanto tiempo. "Lo más difícil ha sido estar sin mi familia. Ellos me han apoyado desde el principio. El resto de cosas lo he llevado bastante bien". Díaz nos cuenta que, en el momento en el que decide emprender, estaba leyendo la obra 'Walden'. Un libro que cuenta un experimento similar protagonizado por el filósofo y escritor norteamericano Henry David Thoreau a mediados del siglo XIX.

Para este aventurero la desconexión total no ha resultado complicada pues vive alejado de las nueva tecnologías. "Hay que resetear de vez en cuando. No obstante no utilizo las redes sociales. Ahora son mis hijos quienes me las llevan por la repercusión que ha tenido el documental. Yo sólo accedo a ellas para cosas muy puntuales", afirma. Por cierto, tal es su desconexión habitual que tampoco tiene teléfono móvil.