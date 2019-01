"¿Deberían paralizarse las operaciones de la vista hasta que se sepa qué esta pasando?"

“Es lo peor que me ha pasado en mi vida, además por una tontería de querer quitarme las gafas”, ha dicho una de los afectadas, que en muchos casos prefieren ocultar nombres porque, a veces, tienen problemas hasta en el trabajo por cómo han quedado después de la operación.

“No veo bien, tengo problemas de concentración, no puedo hacer vida normal, no puedo ver televisión”, ha relatado otra de las afectadas.

O quien ha dicho en Ser Consumidor que “solo veo más o menos bien con luz natural; por la noche veo doble, dependo de la ayuda de mis cercanos, no puedo conducir…”

Hasta Sergio Rodríguez, del grupo musical Nos Miran está pasando un auténtico calvario pues “por querer quitarme las gafas y ponerme unas lentillas intraoculares me ha cambiado el carácter, mucha de mi vida es por la noche y no soporto la luz potente, no puedo conducir…” Hasta cuenta que le dijeron que su operación era reversible “pero cuando he querido hacerlo, me ponen muchas pegas, que tampoco estoy tan mal, que puede ser incluso peor… Estoy como en una cárcel”.

Alejandro López, de 30 años, es presidente de Asacir, Asociación Española de Afectados por Intervenciones de Cirugía Refractiva, y también afectado. Ha estado en el programa y nos ha contado que “no veo bien, me he tenido que poner otra vez gafas, no puedo hacer vida normal, tengo pinchazos en los ojos permanentemente y dolorosos”. Además, sobre la falta de información a los usuarios sobre los riesgos de estas operaciones ha dicho que “hay un interés mercantil muy grande, lo hace tú o lo hago yo” y ha denunciado que algunos colectivos médicos, que precisamente fueron invitados al programa pero que declinaron intervenir, como la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR ) y Sociedad Española de Oftalmología, “tienen a directivos que están denunciados precisamente por publicidad engañosa. No me extraña que no quieran hablar”. Ha solicitado incluso que “se paralicen las operaciones de este tipo hasta que se sepa realmente qué esta pasando. Ya hay profesionales que dicen que tendremos una epidemia de trasplantes de cornea a largo plazo y brotes de casos de cataratas precisamente como consecuencia de estas operaciones”, denunció.

Por los micrófonos de Ser Consumidor también pasó César Villa, Doctorado en Óptica, Optometría y Visión, catedrático del departamento de Óptica y Optometría de la Universidad Europea de Madrid y que intervino como portavoz del Consejo General de Ópticos Optometristas. ¿Fallos médicos, falta de información…Qué está pasando?, le preguntamos.

- “Siempre hay complicaciones cuando se pasa por un quirófano, la técnica para estas operaciones es correcta, pero es muy probable que en estos casos no está bien seleccionadlo el paciente"

- ¿Significa que hay pacientes que se operaron y no se les debería haber operado?

- “Efectivamente. Hay profesionales que no hacen las cosas como deberían. Por motivos económicos, de falta de conocimientos, pero está claro que actuaron de una forma incorrecta”.

Reconoció que algunas operaciones tienen marcha otras, pero que muchas otras no “al menos hasta que avancemos en este campo”.

Apuntó también que se debería informar perfectamente al usuario de los riesgos y “dejarle un tiempo de reflexión para pensar si se opera o no”.