Luis Rubiales explica la llamda de Florentino

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha estado en El Larguero y ha explicado la llamada de Florentino Pérez después del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad.

"Hablo con muchísimos presidentes del fútbol español de todas las categorías y además creo que es mi obligación. Estoy encantado de recibir la llamada de Florentino y de otros muchos presidentes que me llaman. Algunos se quejan otros te felicitan, otros te dicen en que se puede mejorar. Es una parte importante de mi trabajo", ha empezado diciendo el directivo.

Rubiales ha dado algunos detalles de la llamada. "Es una llamada corta, de dos minutos, hablamos con educación. Hay veces que se producen estas llamadas y otras veces no. Hay veces que no llamar hace que se enquisten estas cosas. Atiendo todas las llamadas si puedo", nos cuenta.

"Fue después del partido y fue en buen tono. Hay una relación buena. Trato de poner siempre a la institución por encima y va a ir a más la buena relación con toda la gente", añade, diciendo además que le dijo al presidente que no había visto la jugada del posible penalti no pitado a Vinicius, que causó mucha polémica.

Luis también ha opinado sobre si está mal que el presidente le llame después del encuentro, algo que fue muy comentado después del suceso. "Lo que no se ha contado es que me han llamado 80 presidentes de todas las categorías. Es una de las funciones que tengo", comenta.

Además, el presidente de la Federación no ha dar su opinión sobre el penalti. "No opino sobre las decisiones arbitrales. Hay que entender que el colectivo arbitral es el más importante y sin no lo protegemos van a ser los más vulnerables y eso no va a pasar conmigo", dice.

El ex futbolista tampoco ha desvelado si el presidente del Real Madrid le ha dicho que no va a acudir a la junta directiva. "Florentino está nombrado y es miembro de la junta directiva. El Real Madrid es una de las instituciones más importantes del fútbol. Por nuestra parte siempre vamos a querer tener al Real Madrid en la Federación. Decida lo que decida tiene que ver que el presidente de la Federación está cerca y vamos a escuchar a todas las personas por igual", ha dicho.

"Florentino es una persona que lleva muchísimos años en el fútbol y no puedo convertirme en su portavoz. Respeto a Florentino, al Real Madrid y a todos los clubes. El fútbol saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, y entiendo que todo el mundo pueda tener alguna vez una queja. El arbitraje en España está en el puesto número uno del mundo", concluye Rubiales.