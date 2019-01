Se juega a sostener o derribar

Cuando nos preguntamos por qué crecen los extremos y los discursos fáciles y disparatados, conviene recordar el papel que juegan los políticos cuando se trata de las cosas de comer. Por ejemplo, los presupuestos. El propio presidente del gobierno banalizó el tema y jugueteó con la posibilidad de no presentarlos si no tenía apoyos suficientes, pero su equipo debió convencerlo de que un gobierno que no presenta sus cuentas tiene que irse. Bien, ya están aquí esas cuentas, expansivas, con mucho gasto social y confiando el balance final a aumentar los ingresos a las rentas más altas y a las grandes empresas y transacciones financieras. Los expertos dudan de que eso sea posible. Veremos.

¿Pero el debate de los políticos va hoy de verdad, sobre el contenido de los presupuestos? ¿Sobre si es mejor o peor para los españoles y las españolas esta o aquella partida? No, qué va. Todo se juega, todo, a sostener o derribar por unos meses a Sánchez en la Moncloa. Unos meses, en realidad, porque en cualquier caso la legislatura acaba en un año. Es lo que hay.

A las 9 hablamos con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, de las cuentas, de los cuentos y de Andalucía, donde hoy se inicia el relevo histórico. Moreno Bonilla pronuncia su discurso de investidura. Y hay convocadas manifestaciones en toda España para recordar que gobernará apoyado en un partido negacionista de la igualdad y la violencia de género.