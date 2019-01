Cavar España

Siempre me resulta raro, por antinatural, el rechazo a la memoria histórica desde los sectores más conservadores que proclaman como ninguno su amor a España. Los 15 millones destinados en los presupuestos son una medida patriótica, una partida que se destina a reparar el orgullo nacional. Lo que pasa es que el patriotismo y el orgullo de ser español cada uno lo tiene por diferentes cuestiones; hay quien presume de España por tener más metros cuadrados de bandera y hay quien presume por tener menos metros cuadrados de fosas. Somos el segundo país del mundo que más fosas comunes tiene y el primero de la Unión Europea: acabar con eso es hacer patria y pretender seguir siéndolo no parece muy patriótico. Por eso no entiendo que el líder de Vox quiera derogar esa ley. A lo mejor hay que decirle a Abascal que los enterrados en las cunetas fueron fusilados por mujeres para que cambie de idea y pida ayudas y protección para todos.

