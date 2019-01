Rubiales avanza las novedades que habrá en el fútbol español

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha hablado en El Larguero sobre algunas de las novedades que podría tener el fútbol español de cara a la próxima temporada.

Rubiales ha expresado expresó su intención de hacer varios cambios en el formato de la Copa del Rey. El presidente afirmó que su intención era implantar el VAR desde el comienzo, pero “hay campos donde no se dan las especificaciones técnicas del VAR”. Además, también dijo “es muy probable” que se cambie a partido único. “Como está ahora es como se tiene que vender los tres próximos años, pero estamos trabajando en ello. Creo que os va a gustar”, dijo.

Jugar lunes y viernes

El directivo también ha hablado sobre la polémica que causa jugar los lunes y los viernes. “A mí no me gusta que el lunes se juegue porque devalúa nuestro fútbol. Perjudica a la afición, al igual que pienso que el viernes es otra cosa. Lo del lunes no me gusta, no me gusta que no haya un horario protegido para otros. Creo que hablando nos podemos entender. Es cierto que no nos vamos a ir a tomar cervezas, pero él es el presidente de la Liga y tiene las puertas de la Federación abiertas".

El VAR en la Copa

Sobre tener VAR en la Copa desde el principio, ha afirmado que "es algo que tenemos que ver". "Hay campos donde no se dan las especificaciones técnicas del VAR. Incluso es posible que tengamos novedades y haya algún equipo de preferente. En el mes de marzo o abril podremos decir algo. Los cuatro o cinco seis mejores de preferente puede que tengan esa posibilidad. A partido único: Es muy posible. Sé que ha habido muchas críticas a la Federación. Como está ahora es como se tiene que vender los tres próximos años, pero estamos trabajando en ello. Creo que os va a gustar", ha dicho.

La Supercopa y Miami

El presidente ha hablado también de jugar un partido fuera de España, y no ha querido comparar lo que pasó en la Copa Libertadores jugada en Madrid con lo que propone Javier Tebas de jugar un partido de Liga en Miami.

“No me gusta restregar. Era un momento diferente, era un partido neutral: había sido suspendido por altercados. Si en algún momento desde la Federación se busca algún tipo de formato, sería distinto. Eso que se planteó era imposible. UN partido es imposible, lo ha dicho FIFA. Hemos hablado de la Supercopa. Es darle auge a un partido que aquí en verano no se sigue y está la grada llena de extranjeros. Tenemos que hablar con la Liga y buscar puntos de encuentro", dice abriendo así la puerta a que la Supercopa se pueda jugar fuera de España y no un partido de Liga.

Jugar en Navidad

Rubiales también ha opinado sobre la posibilidad ee jugar en época navideña. "Yo creo que no es rentable en primer lugar. Si se planteara y fuera rentable, pero la cuestión mas importante es la salud: una competición de diez meses sin parón no es buena. Las piernas necesitan respirar, la cabeza necesita oxígeno. Necesitamos a los jugadores al máximo. Aquí tiene mucho que decir el sindicato. Cuidando la salud y cuidando que haya descanso", ha comentado.

